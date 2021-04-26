Макрон поговорил с Путиным и призвал его отвести войска от Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон поговорил по телефону с кремлевским лидером Владимиром Путиным. Глава Франции призвал коллегу снизить напряжение на границе с Украиной, отведя войска и технику.
Источник:AFP
Также Макрон призвал Путина предоставить четкое подтверждение прекращения огня и возобновить диалог. Кроме Украины, говорили об оппозиционере Алексее Навальном и дипломатическом скандале с Чехией.
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Другие детали разговора
- Макрон подчеркнул, что серьезно обеспокоен состоянием здоровья Навального, а также "уважением его основных прав".
- Кроме того, французский президент выразил поддержку европейским "странам-партнерам" после того, как Россия выгнала одного итальянского и 20 чешских дипломатов.
Обострение на Донбассе и на границе: что нужно знать
- Россия в апреле активно стягивала войска к границе с Украиной. В Кремле уверяли, якобы это только для учений.
- Однако украинские разведчики выяснили, что возможна эскалация ситуации на Донбассе. Агрессор может готовить провокации.
- Правда, в Минобороны России заявили, что будут отводить войска.
- Кроме того, с начала 2021 года пророссийские боевики на востоке Украины значительно активизировались. Они почти ежедневно осуществляют прицельные обстрелы.
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