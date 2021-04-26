Президент Франции Эммануэль Макрон поговорил по телефону с кремлевским лидером Владимиром Путиным. Глава Франции призвал коллегу снизить напряжение на границе с Украиной, отведя войска и технику.

Также Макрон призвал Путина предоставить четкое подтверждение прекращения огня и возобновить диалог. Кроме Украины, говорили об оппозиционере Алексее Навальном и дипломатическом скандале с Чехией. К теме Никогда не допустим новых военных операций на украинской земле, – Макрон Другие детали разговора Макрон подчеркнул, что серьезно обеспокоен состоянием здоровья Навального, а также "уважением его основных прав".

Кроме того, французский президент выразил поддержку европейским "странам-партнерам" после того, как Россия выгнала одного итальянского и 20 чешских дипломатов. Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская 16 апреля прибыли во Францию ​​с официальным визитом. Политики говорили преимущественно о Донбассе. К переговорам также по видеосвязи присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель. Обострение на Донбассе и на границе: что нужно знать Россия в апреле активно стягивала войска к границе с Украиной. В Кремле уверяли, якобы это только для учений.

Однако украинские разведчики выяснили, что возможна эскалация ситуации на Донбассе. Агрессор может готовить провокации.

Правда, в Минобороны России заявили, что будут отводить войска.

Кроме того, с начала 2021 года пророссийские боевики на востоке Украины значительно активизировались. Они почти ежедневно осуществляют прицельные обстрелы.