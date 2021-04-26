Президент Франції Еммануель Макрон поговорив телефоном з кремлівським лідером Володимиром Путіним. Глава Франції закликав колегу знизити напругу на кордоні з Україною, відвівши війська та техніку.

Також Макрон закликав Путіна надати чітке підтвердження припинення вогню та відновити діалог. Крім України, говорили про опозиціонера Олексія Навального та дипломатичний скандал із Чехією. До теми Ніколи не допустимо нових військових операцій на українській землі, – Макрон Інші деталі розмови Макрон наголосив, що серйозно стурбований станом здоров'я Навального, а також "повагою його основних прав".

Крім того, французький президент висловив підтримку європейським "країнам-партнерам" після того, як Росія вигнала одного італійського та 20 чеських дипломатів. Зверніть увагу! Президент В олодимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська 16 квітня прибули до Франції з офіційним візитом. Політики говорили переважно про Донбас. До перемовин також по відеозв'язку долучилась канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Загострення на Донбасі та на кордоні: що треба знати Росія у квітні активно стягувала війська до кордону з Україною. У Кремлі запевняли, нібито це лише для навчання.

Однак українські розвідники з'ясували, що можлива ескалація ситуації на Донбасі. Агресор може готувати провокації.

Щоправда, у Міноборони Росії заявили, що будуть відводити війська.

Крім того, від початку 2021 року проросійські бойовики на Сході України значно активізувались. Вони майже щодня здійснюють прицільні обстріли.