Ніколи не допустимо нових військових операцій на українській землі, – Макрон
Нових військових операцій на території України не буде. Принаймні цього, за словами Еммануеля Макрона, не допустять країни Заходу.
Джерело:CBS News
Президент Франції додав, що Росія повинна бачити чіткі "червоні лінії" і розуміти, що за них заходити не можна. Він заявив, що присутність російських військ на українському кордоні є неприйнятною.
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Як зазначив Макрон, Росії необхідно провести деескалацію, а водночас США, Європа та інші країни повинні бути дуже твердими у своїй позиції щодо Росії.
Ми ніколи не допустимо нових військових операцій на українській землі, і ми повинні створити шлях, щоб отримати довіру у цьому питанні,
– зауважив Макрон.
Він запевнив, що Франція підтримає санкції проти Росії у випадку вторгнення в Україну. Додав, що вважає це єдиним способом заслужити довіру. "Я думаю, що лише санкцій недостатньо, але вони – це частина пакету", – наголосив президент Франції.
"Я думаю, що те, що сталося кілька років тому, коли вдерлися в Україну, – це не провал дипломатії, це провал нашої колективної довіри до Росії", – підсумував Макрон.
Ймовірна ескалація Росії: що відомо
- Росія стягує війська до кордонів з Україною. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак.
- У Міноборони запевнили, що кількість російських військових може сягнути 110 тисяч осіб.
- Водночас у Кремлі заспокоюють, нібито просто проводять бойові навчання.
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