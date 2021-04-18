Никогда не допустим новых военных операций на украинской земле, – Макрон
Новых военных операций на территории Украины не будет. По крайней мере этого, по словам Эммануэля Макрона, не допустят страны Запада.
Источник:CBS News
Президент Франции добавил, что Россия должна видеть четкие "красные линии" и понимать, что за них заходить нельзя. Он заявил, что присутствие российских войск на украинской границе неприемлемо.
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Как отметил Макрон, России необходимо провести деэскалацию, а в то же время США, Европа и другие страны должны быть очень твердыми в своей позиции в отношении России.
Мы никогда не допустим новых военных операций на украинской земле, и мы должны создать путь, чтобы получить доверие в этом вопросе,
– заметил Макрон.
Он заверил, что Франция поддержит санкции против России в случае вторжения в Украину. Добавил, что считает это единственным способом заслужить доверие. "Я думаю, что только санкций недостаточно, но они – это часть пакета", – подчеркнул президент Франции.
"Я думаю, что то, что произошло несколько лет назад, когда ворвались в Украину, – это не провал дипломатии, это провал нашего коллективного доверия к России", – подытожил Макрон.
Вероятная эскалация России: что известно
- Россия стягивает войска к границам с Украиной. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.
- В Минобороны заверили, что количество российских военных может достичь 110 тысяч человек.
- В то же время в Кремле успокаивают, якобы просто проводят боевые учения.
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