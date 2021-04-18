Новых военных операций на территории Украины не будет. По крайней мере этого, по словам Эммануэля Макрона, не допустят страны Запада.

Президент Франции добавил, что Россия должна видеть четкие "красные линии" и понимать, что за них заходить нельзя. Он заявил, что присутствие российских войск на украинской границе неприемлемо.

Обратите внимание Мы с Макроном на одной волне, – Зеленский о своем визите во Францию

Как отметил Макрон, России необходимо провести деэскалацию, а в то же время США, Европа и другие страны должны быть очень твердыми в своей позиции в отношении России.

Мы никогда не допустим новых военных операций на украинской земле, и мы должны создать путь, чтобы получить доверие в этом вопросе,

– заметил Макрон.

Он заверил, что Франция поддержит санкции против России в случае вторжения в Украину. Добавил, что считает это единственным способом заслужить доверие. "Я думаю, что только санкций недостаточно, но они – это часть пакета", – подчеркнул президент Франции.

"Я думаю, что то, что произошло несколько лет назад, когда ворвались в Украину, – это не провал дипломатии, это провал нашего коллективного доверия к России", – подытожил Макрон.

Важно! Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская 16 апреля были во Франции с официальным визитом. Главной темой разговора с Макроном было именно обострение на Донбассе.

Вероятная эскалация России: что известно

Россия стягивает войска к границам с Украиной. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак. В Минобороны заверили, что количество российских военных может достичь 110 тысяч человек.

В то же время в Кремле успокаивают, якобы просто проводят боевые учения.



Войска России на границе с Украиной / инфографика 24 канала