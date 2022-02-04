Как с Владимиром Зеленским, так и с Владимиром Путиным Макрон обсуждал способы снижения напряжения вокруг Украины. Об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца, опубликованном французскими СМИ.

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В Париже отчитались о разговорах Макрона с Зеленским и Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон 3 февраля имел два важных отдельных телефонных разговора, в которых затрагивали тему Украины. Собственно, с украинским президентом Владимиром Зеленским, а также и с президентом России Владимиром Путиным, который, вероятно, до сих пор колеблется, нападать ему на Украину, или пойти по пути деэскалации и дипломатии.

Обсуждение было сосредоточено на двух приоритетах, сообщили в Елисейском дворце:

Первый – использование положительного прогресса в нормандском формате для достижения долговременного решения в Донбассе.

Второй – начало разговора о стратегическом балансе в Европе, которое позволит снизить риски и обеспечить безопасность на континенте.

Что важно: Макрон призвал Путина к дипломатическим усилиям по ослаблению кризиса в Украине. А Зеленского и Путина вместе – к "ускорению" мирного процесса на Донбассе, где Кремль поддерживает пророссийских боевиков с 2014 года.

К слову, сейчас Макрон проявляет чрезвычайную дипломатическую активность:

Президент Франции только 3 февраля провел 4 телефонных разговора с зарубежными лидерами. Он пообщался с:

Президентом Украины Владимиром Зеленским и с президентом Польши Анджеем Дудой .

С главой Евросовета Шарлем Мишелем и главой Кремля Владимиром Путиным.

А накануне Эммануэль Макрон говорил с президентом США Джо Байденом.

Вероятно, такая активность вдохновлена ​​приближающимися во Франции президентскими выборами.