Как с Владимиром Зеленским, так и с Владимиром Путиным Макрон обсуждал способы снижения напряжения вокруг Украины. Об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца, опубликованном французскими СМИ.
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В Париже отчитались о разговорах Макрона с Зеленским и Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон 3 февраля имел два важных отдельных телефонных разговора, в которых затрагивали тему Украины. Собственно, с украинским президентом Владимиром Зеленским, а также и с президентом России Владимиром Путиным, который, вероятно, до сих пор колеблется, нападать ему на Украину, или пойти по пути деэскалации и дипломатии.
Обсуждение было сосредоточено на двух приоритетах, сообщили в Елисейском дворце:
- Первый – использование положительного прогресса в нормандском формате для достижения долговременного решения в Донбассе.
- Второй – начало разговора о стратегическом балансе в Европе, которое позволит снизить риски и обеспечить безопасность на континенте.
К слову, сейчас Макрон проявляет чрезвычайную дипломатическую активность:
Президент Франции только 3 февраля провел 4 телефонных разговора с зарубежными лидерами. Он пообщался с:
- Президентом Украины Владимиром Зеленским и с президентом Польши Анджеем Дудой.
- С главой Евросовета Шарлем Мишелем и главой Кремля Владимиром Путиным.
- А накануне Эммануэль Макрон говорил с президентом США Джо Байденом.
Вероятно, такая активность вдохновлена приближающимися во Франции президентскими выборами.
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