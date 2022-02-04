Як із Володимиром Зеленським, так і з Володимиром Путіним Макрон обговорював способи зниження напруги навколо України. Про це мовиться у комюніке Єлисейського палацу, яке опублікували французькі ЗМІ.
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У Парижі відзвітували про розмови Макрона зі Зеленським та Путіним
Президент Франції Еммануель Макрон 3 лютого мав дві важливі окремі телефонні розмови, у яких зачіпали тему України. Власне, з українським президентом Володимиром Зеленським, а також і з президентом Росії Володимиром Путіним, який, ймовірно, досі вагається, нападати йому на Україну, чи піти шляхом деескалації та дипломатії.
Обговорення було зосереджено на двох пріоритетах, як повідомили у Єлисейському палаці:
- Перший – використання позитивного прогресу у нормандському форматі для досягнення довготривалого рішення на Донбасі.
- Другий – початок розмови про стратегічний баланс у Європі, який дасть змогу знизити ризики й гарантувати безпеку на континенті.
До слова, зараз Макрон виявляє надзвичайну дипломатичну активність:
Президент Франції тільки на 3 лютого планував 4 телефонні розмови зі закордонними лідерами. Він поспілкувався з:
- Президентом України Володимиром Зеленським і з президентом Польщі Анджеєм Дудою.
- З главою Євроради Шарлем Мішелем та главою Кремля Володимиром Путіним.
- А напередодні Еммануель Макрон говорив із президентом США Джо Байденом.
Ймовірно, така активність натхненна президентськими виборами, які наближаються у Франції.
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