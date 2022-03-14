Макрон в разговоре с Байденом посочувствовал из-за смерти журналиста, затем позвонил Зеленскому

Президент Франции Эммануэль Макрон побеседовал с американским коллегой Джо Байденом и главой нашего государства. Байдену он выразил соболезнования из-за смерти журналиста.

В Елисейском дворце заявили, что целью консультаций было прекращение огня в Украине. Также Макрон хотел поспособствовать скорейшему началу переговоров о прекращении войны в Украине.

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Разговор с Байденом

Главы США и Франции в разговоре договорились ужесточить уже введенные против России санкции. Также решили поддержать Украину и совместно приложить усилия для прекращения боевых действий. Макрон и Байден будут поддерживать тесный контакт по этому поводу.

В Белом доме также сообщили о разговоре двух президентов. Там отметили, что они рассмотрели последние дипломатические обязательства. Также Макрон и Байден подчеркнули свою приверженность тому, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее действий и поддержать правительство и народ Украины.

Звонок Зеленскому

Президент Франции и Владимир Зеленский в разговоре оценили ситуацию, которая сложилась вокруг Украины.

Макрон выразил свою полную поддержку нашему государству и подробно рассказал о дополнительной помощи. Ее ЕС решил предоставить Украине на Версальском саммите.

Главы двух государств обсудили продолжение переговоров между Россией и Украиной. В ближайшие дни они снова свяжутся.

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