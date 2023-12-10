Из-за участия в еврейской церемонии: Макрона обвинили в измене Франции

Французские политики обвинили президент Эммануэля Макрона в измене страны. Это произошло после того, как он разрешил зажечь ханукальную свечу в Елисейском дворце.

В частности, как левые, так и правые политики осудили действия французского руководителя. Представители партий сказали, что религии не место в светской резиденции президента.

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Макрона обвинили в измене Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил Хаима Корсиа, главного раввина Франции, начать празднование Хануки зажиганием первой из восьми свечей. Это событие произошло во время церемонии награждения президента Макрона за его усилия по борьбе с антисемитизмом.

Однако обнародование видео с церемонией быстро вызвало жаркие дебаты в социальных сетях. Выдающиеся деятели из разных слоев французского общества критиковали президента за то, что внедрение религиозных элементов в светскую сферу президента было неуместным.

Политические лидеры как правого, так и левого крыла немедленно обвинили Макрона в нарушении принципа секуляризма, поддерживающего идею существования правительства независимо от какой-либо религиозной принадлежности.

Идею секуляризма заложили во французский закон в 1905 году после продолжительной борьбы между государством и католической церковью. Именно секуляризм закреплял свободу вероисповедания граждан, но прекратил участие государства в жизни церкви и принял все признаки религии из общественных зданий.

Сделает ли Макрон теперь то же для других религий? Некоторые да, другие нет? Это опасная спираль,

– заявил ультраправый французский депутат Алексис Корбьер.

Такой поступок президента даже озадачил некоторых французских евреев. Осудил действия Макрона и Йонатан Арфи, возглавляющего Представительский совет французских еврейских учреждений.

"Это то, почему нельзя позволить повториться. Французские евреи всегда считали секуляризм законом защиты и свободы. Все, что ослабляет секуляризм, ослабляет евреев", – сказал он.

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что не жалеет из-за своих действий и подтвердил, что его решение прислать приглашение главному раввину было мотивировано "принципами Республики и содействия единству".

Он также отметил, что если бы действительно совершил религиозный акт или принял участие в церемонии, это действительно было бы нарушением секуляризма. Но, по его словам, этого не произошло.

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