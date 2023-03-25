Президент Франции вышел в эфир за день до того, как более миллиона протестующих вышли на демонстрации по всей стране, чтобы выступить против повышения правительством пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

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Оппоненты президента обратили внимание на то, что во время интервью Макрон исподтишка снял часы якобы стоимостью в 80 000 евро.

Макрон под столом во время интервью снял дорогие часы / Скриншот с видео

Критики использовали этот инцидент и заявили, что Эммануэль Макрон превратился в "президента богатых" и утратил связь с простыми французами.

Когда дело доходит до разговора о минимальной заработной плате, президент снимает свои роскошные часы под столом.

– написала в твиттере член оппозиционной партии La France Insoumise Клеманс Гетте.

Сообщение ретвитнули более 10 тысяч раз.

C'est finalement l'image de cette interview #Macron13h :



Au moment de parler des "smicards" qui n'ont "jamais autant gagné de pouvoir d'achat", il retire discrètement sa jolie montre de luxe, sous la table.



Cet homme est une farce. #Greve23mars pic.twitter.com/DvhreQ0S3n — Clémence Guetté (@Clemence_Guette) March 23, 2023

У Макрона говорят часы мешали интервью

В то же время, в Елисейском дворце объяснили такой поступок Макрона тем, что он якобы "стучал по столу", когда эмоционально жестикулировал во время интервью.

Приблизительно через 10 минут разговора в эфире действительно слышен стук в момент, когда Макрон кладет запястье на стол. Затем его руки исчезают под столом и через несколько секунд на видео видно, что часов на руке президента нет.

Запись эфира, на 10 минуте Макрон слышен стук: видео

Дискуссии по стоимости часов

На Елисейских полях также объясняют, что Макрон носит часы Bell & Ross BRV192, персонализированные с гербом президента Республики. Часы продаются на сайте производителя (без герба Республики) по цене 2 400 долларов.



Цена часов на официальном сайте / Скриншот Bell and Rose

Отмечают, что Эмануэль Макрон носит эти часы постоянно уже более полутора лет. В частности, французский лидер надевал его на некоторые публичные мероприятия, в частности, на финал ЧМ-2022 в Катаре и во время государственного визита в Вашингтон в декабре прошлого года.

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