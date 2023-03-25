Президент Франції вийшов в ефір за день до того, як понад мільйон протестувальників вийшли на демонстрації по всій країні, щоб виступити проти підвищення урядом пенсійного віку з 62 до 64 років.
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Опоненти президента звернули увагу на те, що під час інтерв'ю Макрон нишком під столом зняв годинника нібито вартістю у 80 000 євро.
Макрон під столом під час інтерв'ю зняв дорогий годинник / Скриншот з відео
Критики використали цей інцидент і заявили, що Еммануель Макрон перетворився на "президента багатих" і втратив зв'язок із простими французами.
Коли справа доходить до розмови про мінімальну заробітну плату, президент знімає свій розкішний годинник під столом,
– написала у твітері членкиня опозиційної партії La France Insoumise Клеманс Гетте.
Допис ретвітнули понад 10 тисяч разів.
У Макрона кажуть годинник заважав інтерв'ю
Водночас, у Єлисейському палаці пояснили такий вчинок Макрона тим, що він нібито "грюкав по столу", коли емоційно жестикулював під час інтерв'ю.
Приблизно через 10 хвилин розмови в ефірі дійсно чути стукіт в момент, коли Макрон кладе зап'ясток на стіл. Потім його руки зникають під столом і за кілька секунд на відео видно, що годинника на руці президента немає.
Запис ефіру, на 10 хвилині Макрон чути стукіт: відео
Дискусії щодо вартості годинника
На Єлисейських полях також пояснюють, що Макрон носить годинник Bell & Ross BRV192, персоналізований з гербом президента Республіки. Годинник продається на сайті виробника (без герба Республіки) за ціною 2 400 доларів.
Ціна годинника на офіційному сайті / Скриншот Bell and Rose
Зазначають, що Емануель Макрон носить цей годинник постійно вже понад півтора року. Зокрема, французький лідер одягав його на деякі публічні заходи, зокрема, на фінал ЧС-2022 у Катарі та під час державного візиту до Вашингтона в грудні минулого року.
Коротко про пенсійну реформу у Франції, що спровокувала протести
- Французи протестують проти підвищення пенсійного віку від 62 до 64 років. Люди вийшли на вулиці по всій країні.
- Президент Емманюель Макрон переконаний, що цей крок є надважливим для покращення пенсійної системи.
- Пенсійна реформа повинна була початись 2020 року, але була відкладена через пандемію коронавірусу.
- Реформа передбачає, що пенсійний вік буде підвищуватись на три місяці кожен рік до 2030 року.
- 12 березня верхня палата парламенту проголосувала за схвалення суперечливої реформи пенсійної системи.