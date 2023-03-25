Президент Франції вийшов в ефір за день до того, як понад мільйон протестувальників вийшли на демонстрації по всій країні, щоб виступити проти підвищення урядом пенсійного віку з 62 до 64 років.

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Опоненти президента звернули увагу на те, що під час інтерв'ю Макрон нишком під столом зняв годинника нібито вартістю у 80 000 євро.

Макрон під столом під час інтерв'ю зняв дорогий годинник / Скриншот з відео

Критики використали цей інцидент і заявили, що Еммануель Макрон перетворився на "президента багатих" і втратив зв'язок із простими французами.

Коли справа доходить до розмови про мінімальну заробітну плату, президент знімає свій розкішний годинник під столом,

– написала у твітері членкиня опозиційної партії La France Insoumise Клеманс Гетте.

Допис ретвітнули понад 10 тисяч разів.

C'est finalement l'image de cette interview #Macron13h :



Au moment de parler des "smicards" qui n'ont "jamais autant gagné de pouvoir d'achat", il retire discrètement sa jolie montre de luxe, sous la table.



Cet homme est une farce. #Greve23mars pic.twitter.com/DvhreQ0S3n — Clémence Guetté (@Clemence_Guette) March 23, 2023

У Макрона кажуть годинник заважав інтерв'ю

Водночас, у Єлисейському палаці пояснили такий вчинок Макрона тим, що він нібито "грюкав по столу", коли емоційно жестикулював під час інтерв'ю.

Приблизно через 10 хвилин розмови в ефірі дійсно чути стукіт в момент, коли Макрон кладе зап'ясток на стіл. Потім його руки зникають під столом і за кілька секунд на відео видно, що годинника на руці президента немає.

Запис ефіру, на 10 хвилині Макрон чути стукіт: відео

Дискусії щодо вартості годинника

На Єлисейських полях також пояснюють, що Макрон носить годинник Bell & Ross BRV192, персоналізований з гербом президента Республіки. Годинник продається на сайті виробника (без герба Республіки) за ціною 2 400 доларів.



Ціна годинника на офіційному сайті / Скриншот Bell and Rose

Зазначають, що Емануель Макрон носить цей годинник постійно вже понад півтора року. Зокрема, французький лідер одягав його на деякі публічні заходи, зокрема, на фінал ЧС-2022 у Катарі та під час державного візиту до Вашингтона в грудні минулого року.

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