Макрон по телефону требовал у путина безопасности на ЗАЭС и прекратить войну: позже позвонит еще

Эмануэль Макрон 11 сентября в очередной раз позвонил кремлевскому диктатору. Он высказал свое требование прекратить боевые действия и обеспечить безопасность на ЗАЭС.

Несмотря на звонок президента Франции, Путин не прекратил ведение боевых действий его войсками. Сообщений о выводе техники российской армии из оккупированной Запорожской АЭС – тоже не было. О разговоре президентов стало известно из публикации на сайте администрации Макрона. Там отметили, что вскоре будет еще один важный звонок российскому тирану.

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Что Макрон говорил лидеру кремля

В публикации говорится, что Эммануэль Макрон осудил продолжение "российских военных операций" в Украине. Он напомнил путину о своем требовании как можно скорее прекратить их, начать переговоры и возобновить суверенитет и территориальную целостность Украины.

Что касается ситуации на ЗАЭС, то в Администрации президента акцентировали, что французский лидер держит руку на пульсе. Ведь накануне Макрон обсудил оккупированную атомную станцию с Владимиром Зеленским и гендиректором МАГАТЭ.

Президент республики настаивал на необходимости обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции. Он напомнил, что российская оккупация стала причиной рисков, которые сегодня тяготеют по целостности Запорожской АЭС,

– указали в тексте.

Касаемо просьб, он призвал путина отвести тяжелое и легкое вооружение от станции и придерживаться рекомендаций МАГАТЭ для обеспечения безопасности объекта. Как ответил диктатор – неизвестно. Макрон напомнил и о зерновых сделках. Он отметил важность их соблюдения, "чтобы экспортированное зерно поступало тем, кто имеет наибольшую потребность".

Кулеба прокомментировал звонки Макрона путину

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба накануне вспомнил о постоянных звонках Макрона к кремлевскому диктатору в интервью французскому изданию Le Journal du dimanche. Он отметил, что это трата времени, ведь такие попытки договориться никогда не будут иметь положительного результата.

Это право президента Макрона – решать с кем ему говорить. Но опыт показывает, что лучшая площадка для разговора с путиным – это поле боя. Ему всегда можно позвонить, результата это не принесет. Это бесполезно, потому что он лжец, и я думаю, что Эммануэль Макрон это знает,

– отметил Кулеба.

Однако, возможно, в Администрации президента Франции так не считают. Ведь там отметили, что Макрон в ближайшие дни снова будет разговаривать с президентом путиным, "чтобы можно было достичь договоренности по обеспечению безопасности Запорожской атомной электростанции".

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