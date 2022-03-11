В ЕС не могут принять страну, в которой идет война, – Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что сейчас нельзя приступать к процедуре принятия Украины в ЕС. Все это на фоне войны России против Украины.

"ЕС не может применить исключительные меры по вступлению в ЕС страны, которая находится в состоянии войны", – заявил Макрон. Об этом он отметил на пресс-конференции по результатам неформального саммита лидеров ЕС в Версале в пятницу.

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Заметим, что такое заявление французского президента звучит уже не впервые. Однако он подчеркнул, что страны ЕС должны показать уважение и солидарность с народом и лидерами Украины.

"И я могу понять эмоциональный ответ и ожидания, которые есть там. Вчера Еврокомиссия передала очень сильный и ясный сигнал о судьбе Украины в Европе и путях ее судьбы в ней", – добавил Макрон.

Можем ли мы применить исключительные меры к стране, которая находится в состоянии войны, без соблюдения критериев? Ответ – нет,

– утвердительно сказал глава Франции.

При этом, официальные заявки на вступление в ЕС, кроме Украины, подали еще и Молдова и Грузия.

На фоне этого Макрон отметил, что ЕС также не может покинуть соседнюю Молдову с наличием внешних сил в Приднестровье, зависимостью от российского газа и беженцами, а также другие страны Западных Балкан.

Что раньше Макрон говорил о вступлении Украины в ЕС

На саммите ЕС в Версале он обсудил перспективу вступления Украины в Евросоюз. Макрон еще тогда не считал, что сейчас можно начать процедуру принятия Украины в ЕС. Однако намекнул, что это не значит, что такого никогда не произойдет.

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