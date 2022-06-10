Макрон в разговоре с Зеленским пообещал предоставить Украине тяжелое вооружение

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским сообщил, что готов увеличить поставки Киеву вооружений, в том числе тяжелые виды.

Франция поддерживает Украину и поможет вооружениям

Разговор президентов состоялся в четверг, 9 июня. Сообщается, что президент республики спросил президента Зеленского о последних событиях на местах, а также о его потребностях в военной технике, политической поддержке, финансовой и гуманитарной помощи.

Детали Зеленский озвучил подробности разговора с Макроном

Последний пообещал Зеленскому, что Франция останется мобилизованной для удовлетворения нужд Украины, включая тяжелое вооружение.

Также президенты договорились поддерживать связь, в частности, по заявке Украины на вступление в Европейский Союз, и по обсуждению, которое состоится на заседании Европейского Совета 23 и 24 июня.

К слову, французское издание Europe 1 пишет, что Макрон рассматривает возможность визита в Украину, во время которого он может сообщить о предоставлении военной помощи в виде гаубиц Caesar.

Зеленский и Макрон обсудили вступление Украины в ЕС

В конце апреля в Украину уже приехало 6 систем Caesar. До конца июня мы должны получить еще 6 гаубиц. К слову, у французской армии всего 76 САУ Caesar.

Предварительно разговор с Макроном сообщил и Владимир Зеленский. Об этом он написал перед публикацией видеообращения на своей странице в твиттере , отметив, что особое внимание было уделено обсуждению пути Украины в Европейский Союз и координации шагов стран по этому вопросу.

Уже в видеообращении Зеленский отметил, что с французским лидером, прежде всего, обсуждал оборонную поддержку Украины, которая, конечно же, является ключевой темой.

Детальнее – обращение Владимира Зеленского за 9 июня: смотрите видео