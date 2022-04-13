Макрон отказался называть "геноцидом" действия России и назвал русских и украинцев "братьями"

Президент США Джо Байден назвал действия России геноцидом. А вот президент Франции Эммануэль Макрон отказался называть зверства России своими именами.

На вопрос журналистов о том, будет ли он называть действия России "геноцидом", он сказал, что пока – нет.

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Я буду осторожен с такими терминами сегодня, потому что эти два народа (русские и украинцы) – братья,

– заявил Макрон.

Почему Макрон не называет зверства геноцидом

Президент Франции уверяет, что делает все для прекращения войны и восстановления мира. И, по его мнению, эскалация риторики не будет способствовать этому. В то же время он признает, что Россия совершает беспрецедентные в Европе военные преступления. Он добавил, что Франция сотрудничает с Украиной для расследования этих преступлений.

"Россия в одностороннем порядке начала чрезвычайно жестокую войну, теперь было установлено, что российская армия совершила военные преступления, и теперь мы должны найти ответственных", – сказал Макрон.

Напомним, что 10 апреля во Франции состоялись выборы. По результатам во второй тур, который состоится 24 апреля, вышли Макрон (27,6%) и Марин Ле Пен (23,41%).

Позиция мировых лидеров

Джо Байден назвал зверства, которые российские военные оказывают в Украине геноцидом . По его словам, Путин пытается уничтожить даже саму идею того, чтобы быть украинцем.

. По его словам, Путин пытается уничтожить даже саму идею того, чтобы быть украинцем. Лидеры Великобритании Борис Джонсон и Польши Анджей Дуда также назвали это геноцидом.

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