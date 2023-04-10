Вопросов больше, чем ответов: двоякие итоги встречи Макрона и Си

Французский президент Эммануэль Макрон по возвращению из Китая сделал ряд важных заявлений, несколько настораживающих. Западные аналитики предостерегают, что Макрон, похоже, частично подвергся риторике Си Цзиньпина, которая может быть выгодна и Кремлю.

Журналист 24 Канала Алексей Печий проанализировал визит французского лидера в Китай и что стоит за опасной риторикой Макрона. Более подробно читайте в материале.

Смотрите также Отчаяние Кремля: как Россия пытается остановить неизбежное контрнаступление ВСУ

Макрон сдал позиции поддержки Украины

Следует начать с того, что после возвращения Макрона из Китая возник ряд вопросов о позиции Франции по переговорам между Украиной и Россией. Находясь в Пекине, Макрон синхронно с Си Цзиньпином уверял, что именно Китай и Франция могут заложить начало для политического урегулирования войны в Украине.

Макрон призвал Си "привести в себя Россию" и усадить за стол обе стороны войны. Си такие тезисы поддержал и заявил, что Китай будет приветствовать инициативы Франции по переговорам и поможет воплотить их в жизнь.

И это воспринималось как призыв к переговорам по обе стороны. Американские аналитики даже предположили, что Макрон несколько сдал позиции поддержки Украины под давлением Си Цзиньпина.

Китайские государственные СМИ, описывая закрытую часть встречи Макрона и Си, писали, что Франция, как и Китай, поддерживает идею того, что во время политического урегулирования войны нужно учесть обеспокоенность относительно безопасности с обеих сторон – России и Украины.

То есть, китайские СМИ подавали все так, что Макрон якобы согласен с тем, что нужно прислушаться к бреду Кремля, что им якобы угрожал блок НАТО, и именно поэтому Россия и начала полномасштабное вторжение в Украину.

Макрон был вынужден объяснить свою позицию

Однако уже по возвращению в Париж Макрон дал несколько интервью, в которых попытался напрямую объяснить свою позицию. Макрон заявил, что время для переговоров Украины и России о завершении войны еще не наступило. Поскольку сейчас "погода военная".

Мол, Украина готовится к контрнаступлению с помощью Запада, и, следовательно, было бы странно принуждать Киев к переговорам. И с этим согласился и китайский лидер.

Кроме того, Макрон отметил, что именно Си Цзиньпин должен теперь объяснить миру, как случилось, что через несколько дней после его визита в Москву диктатор Путин объявил о размещении ядерного оружия в Беларуси. А еще Си должен объяснить Путину о последствиях такого решения.

Европейская архитектура безопасности: Макрон охладил риторику Пекина

Кроме того, Макрон отметил, что Си Цзиньпин во время встречи много говорил о европейской архитектуре безопасности, намекая на то, что нужно прислушаться к предостережениям Путина, которые тот озвучивал в форме ультиматума накануне вторжения в Украину, в том числе относительно расширения НАТО.

Но, как говорит Макрон, не может быть европейской архитектуры безопасности, пока в Европе есть страны, куда вторглись соседи, или пока существуют замороженные конфликты. Итак, по словам Макрона, ему удалось несколько смягчить риторику Пекина по поводу таких заявлений, мол, нельзя оставлять агрессию без ответа и строить новую архитектуру безопасности.

А дальше Макрон добавил: "Является ли Украина приоритетом для китайской дипломатии? Возможно, нет. Но этот диалог позволяет смягчить комментарии, которые мы слышали об определенной форме самодовольства со стороны Китая относительно России".

И это интересный намек на то, что Макрон договорился несколько охладить риторику Пекина.

Французские военные "в Украине": как Россия погорела на утечке документов

Правительству Франции пришлось оправдываться и опровергнуть информацию, что их солдаты находятся на территории Украины и воюют. Такая информация появилась после якобы утечки документов из Пентагона.

У них якобы было подробное описание планов весеннего контрнаступления Украины, в котором указано, что французские солдаты находятся на поле боя в Украине.

И такая информация снова намекает нам на то, откуда именно могла произойти эта "утечка". Дело в том, что только одна страна продолжает утверждать, что воюет в Украине с НАТО. Сегодня в Минобороны Франции заверили, что такая информация не соответствует действительности.

И тут вдруг из московских болот подали голос – говорят, что не хотят видеть Францию как посредника урегулирования войны России против Украины. Сегодня спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что Франция является стороной конфликта.

Но что примечательно, в то время как Макрон находился в Пекине, в Москве молчали и нервно ждали реакции Си Цзиньпина. Когда стало ясно, что Китай не хочет играть на 100% на стороне Москвы, говорят, что Франция уже не такая.

Кстати, издание Politico пишет, что Си Цзиньпина во время разговоров с Макроном сильно раздражали тезисы, что якобы Китай и Россия партнеры, и то, что на Пекин пытаются навесить вину в продолжении войны в Украине. Мол, его визит в Москву в марте был сильно преувеличен.

"Стратегическая автономия" для Европы: Макрон хочет дистанцироваться от США

Но следует вернуться к тезисам Макрона после его возвращения из Пекина. Ведь если об Украине он все заявил четко, то по вопросам взаимодействия США и ЕС – заявления Макрона, мягко говоря, странные.

Макрон безапелляционно заявил, что Европа должна снизить свою зависимость от Соединенных Штатов и избегать втягивания в конфронтацию между Китаем и США из-за Тайваня. И это очень сильно контрастирует с заявлениями Вашингтона о единстве западного блока.

Макрон отметил свою любимую теорию о "стратегической автономии" для Европы во главе с Францией, что является теорией, что именно Франция может стать "третьей сверхдержавой".

По словам Макрона, Европа не должна вообще вмешиваться в отношения Китая и США, а значит, не должна поддерживать ни одну из сторон.

Важно добавить, что Си Цзиньпин и Коммунистическая партия Китая с энтузиазмом поддержали концепцию Макрона о стратегической автономии, и китайские чиновники постоянно ссылаются на нее в своих отношениях с европейскими странами.

Пекин всячески транслирует позицию, что Запад находится в упадке, а вот Китай – на подъеме. Соответственно ослабление трансатлантических отношений поможет ускорить эту тенденцию.

И ряд аналитиков еще во время визита Макрона в Пекин и Гуанчжоу уверяли, что Си Цзиньпин стремится вбить клин между Европой и США, и что Франция прекрасный союзник для Пекина, чтобы этот клин стал реальностью.

И, похоже, Макрон оправдал ожидания Си Цзиньпина по этому вопросу. В интервью Макрон заявил, что Европа не должна быть просто последователем США, что Европа должна выработать собственную позицию, например, по отношению к Тайваню и не вмешиваться в эти дела.

Макрон вдруг заявил, что если Европа "не способна решить "кризис" в Украине, то она не должна лезть в вопрос Тайваня". Тем самым Макрон просто унизил роль Европы в борьбе против российской агрессии.

Лидер Франции поддержал тезис, который продвигают Москва и Пекин

Следует напомнить, что через несколько часов после того, как самолет Макрона вылетел из Гуанчжоу обратно в Париж, Китай начал масштабные военные учения вокруг Тайваня, который Китай считает своей территорией, но США пообещали вооружать и защищать.

Издание Politico пишет, что люди из окружения Макрона заявили, что французский президент рад, что Пекин по крайней мере дождался, пока он покинет воздушное пространство Китая, прежде чем начать моделирование учений "Окружение Тайваня". Что тоже выглядит довольно странно.

Кроме того, Макрон утверждает, что Европа усилила свою зависимость от США в отношении оружия и энергии и теперь должна сосредоточиться на развитии европейской оборонной промышленности. Макрон заверил, что Европа увеличила зависимость от Соединенных Штатов в сфере энергетики, но это произошло в логике диверсификации, поскольку ЕС был слишком зависим от российского газа.

Но теперь, когда кризис практически миновал, Макрон предлагает постепенно искать пути, чтобы не быть зависимыми и от американских энергоресурсов. И если это звучит логично, то следующий тезис Макрона сильно удивляет.

Он говорит, что нужно постепенно уменьшать роль американского доллара в мировой торговле. А это именно тот тезис, который активно продвигают Москва и Пекин.

По словам Макрона, Европа должна снизить свою зависимость от "экстерриториальности доллара США". По его словам, если напряжение между двумя супердержавами Китаем и США усилится, то у Европы не будет времени и ресурсов для финансирования стратегической автономии, и, цитируя Макрона, Европа станет вассалом.

То есть Макрон всячески сигнализировал, что Европе нужно все больше удаляться от США и, возможно, сближаться с Китаем. Однако Макрон, конечно, не затрагивал вопрос текущих гарантий безопасности США для Европы, которая все же в значительной степени зависит от американской оборонной помощи.