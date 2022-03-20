Макрон вовремя понял, что благодаря войне в Украине может победить на выборах, – эксперт

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что стране нужно готовиться к боевым действиям высокой интенсивности. Однако, теперь французские депутаты говорят, что боеприпасов хватит на несколько дней.

Это еще раз напоминает, что во Франции в этом году должны пройти президентские выборы. Об этом рассказал эксперт по международной политике Александр Краев в эфире 24 канала.

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На фоне этого французский глава и в дальнейшем будет раскручивать тему готовности Франции к войне.

Макрон очень вовремя понял, что война в Украине может подарить ему победу,

– считает Краев.

Он добавил, что уже сейчас очень многие французские аналитики указывают, что у Макрона есть 98% вероятности пройти во второй тур выборов. Более того, есть вероятность в 90% победить во втором туре.

"Все потому, что именно по теме войны он показал себя как эффективный переговорщик. Его еще почему-то называют "лидером страны во время войны в Европе", – пояснил специалист.

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