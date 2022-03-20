Це ще раз нагадує про те, що у Франції цьогоріч мають пройти президентські вибори. Про це розповів експерт з міжнародної політики Олександр Краєв в ефірі 24 каналу.

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На тлі цього французький глава й надалі розркучуватиме тему готовності Франції до війни.

Макрон дуже вчасно зрозумів, що війна в Україні може йому подарувати перемогу,

– вважає Краєв.

Він додав, що уже зараз дуже багато французьких аналітиків вказують, що у Макрона є 98% імовірності пройти у другий тур виборів. Ба більше, є імовірність у 90% перемогти у другому турі.

"Все тому, що саме на темі війни він показав себе як ефективний переговорник. Його ще чомусь називають "лідером країни в час війни у Європі", – пояснив фахівець.

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