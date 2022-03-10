Макрон заявил, что дипломатического урегулирования в Украине "в ближайшее время" не стоит ждать

10 марта 2022 , 19:29
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не ожидает дипломатического урегулирования ситуации в Украине в ближайшее время. Речь идет о ситуации, связанной с вторжением России и наращиванием агрессии.

При этом глава Франции заверил, что и дальше продолжит попытки помочь в поисках решения проблемы.

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Я должен быть честным и сказать, что не вижу возможности дипломатического урегулирования в ближайшие часы или в ближайшие дни,
– сказал он журналистам перед саммитом лидеров стран ЕС в Версале.

Макрон добавил, что на днях должен переговорить с президентом оккупанта Путиным. Тогда будет смотреть, есть ли сдвиги с обеих сторон.

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Автор: Марта Касіянчук