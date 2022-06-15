Об этом президент Франции заявил, выступая перед военнослужащими в Румынии на военной базе Когальничана. В настоящее время они укрепляют восточный фланг НАТО, опасаясь российской угрозы.

Читайте на "Цензор.НЕТ ": Макрон может посетить Украину и объявить дополнительные поставки оружия, – СМИ

Франция возглавляет боевую группу НАТО в Румынии из около 800 военнослужащих, в том числе 500 французских солдат, а также развернула там ракетную систему "земля-воздух".

Что сказал Макрон перед военнослужащими Румынии

Лидер Франции продолжает настаивать на дипломатическом разрешении конфликта.

Украинскому президенту и его должностным лицам придется вести переговоры с Россией,

– заявил Макрон.

Он добавил, что европейцы будут за столом переговоров.

"Мы сделаем все, чтобы остановить военные силы России, помочь украинским и их армии и продолжить переговоры", - добавил президент Франции.

На совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Иоганнисом Макрон подчеркнул, что сейчас особенно важно поддерживать Украину и Франция демонстрирует это с первого дня полномасштабного вторжения.

С первого дня Франция ясно заявила, что Россия является агрессором, – заявил он, – но мы должны быть четкими: мы не воюем с Россией.

Что известно о дальнейших планах Макрона

Сегодня, 15 июня, Макрон планирует посетить столицу Молдовы Кишинев, где намечена консультация с президентом страны Майей Санду.

Кроме того, неофициально сообщалось о планах Макрона 16 июня отправиться с визитом в Киев . Компанию ее должны составить канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Иоганнис. Однако официально о визите не объявлено.

Визит Макрона в Киев, если его подтвердят, состоится за день до того, как Еврокомиссия даст рекомендацию по поводу статуса Украины как кандидата в ЕС. Ранее несколько стран ЕС, включая Францию, выразили скептицизм по этому процессу.

Как Зеленский реагирует на призывы Макрона "не унижать" Россию,

Эммануэль Макрон, поддерживающий постоянную коммуникацию с Кремлем, призвал "не унижать" Россию , чтобы после войны она выбралась из изоляции.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал , что не понимает, о каком унижении России идет речь. Ведь пока кто-то беспокоится о лице России и ее будущем, она уже более 8 лет убивает украинцев

По словам Зеленского, если кто-то хочет быть лидером и иметь влияние на ситуацию, то должен делать четкие шаги – оказать большую вооруженную помощь, посадить за стол переговоров участников конфликта, то есть войны – Россию и Украину.

Обратите внимание – Зеленский предостерег Мероприятие о планах Кремля: смотрите видео