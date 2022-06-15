Про це президент Франції заявив, виступаючи перед військовослужбовцями у Румунії на військовій базі НАТО Когальнічану. Наразі вони зміцнюють східний фланг НАТО, остерігаючися російської загрози.

Читайте також Макрон може відвідати Україну й оголосити додаткові поставки зброї, – ЗМІ

Франція очолює бойову групу НАТО в Румунії з близько 800 військовослужбовців, у тому числі 500 французьких солдатів, а також розгорнула там ракетну систему "земля-повітря".

Що сказав Макрон перед військовослужбовцями Румунії

Лідер Франції продовжує наполягати на дипломатичному вирішенні конфлікту.

Українському президенту та його посадовцям доведеться вести переговори з Росією,

– заявив Макрон.

Він додав, що європейці теж будуть за столом переговорів.

"Ми зробимо все, щоб зупинити військові сили Росії, допомогти українцям та їхній армії та продовжити переговори", – додав президент Франції.

На спільній пресконференції з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом Макрон наголосив, що зараз особливо важливо підтримувати Україну й Франція демонструє це із першого дня повномасштабного вторгнення.

З першого дня Франція чітко заявила, що Росія є агресором, – заявив він, – але ми повинні бути чіткими: ми не воюємо з Росією.

Що відомо про подальші плани Макрона

Сьогодні, 15 червня, Макрон планує відвідати столицю Молдови Кишинів, де запланована консультація з президенткою країни Майєю Санду.

Крім того, неофіційно повідомлялося про плани Макрона 16 червня вирушити з візитом до Києва. Компанію її мають скласти канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі та президент Румунії Клаус Йоганніс. Однак офіційно про візит не оголошено.

Візит Макрона до Києва, якщо його підтвердять, відбудеться за день до того, як Єврокомісія дасть рекомендацію щодо статусу України як кандидата в ЄС. Раніше кілька країн ЄС, включаючи Францію, висловили скептицизм щодо цього процесу.

Як Зеленський реагує на заклики Макрона "не принижувати" Росію,

Еммануель Макрон, який підтримує постійну комунікацію із Кремлем, закликав "не принижувати" Росію, щоб після війни вона вибралась з ізоляції.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що не розуміє, про яке приниження Росії йдеться. Адже поки хтось турбується про обличчя Росії та її майбутнє, вона вже більше ніж 8 років вбиває українців

За словами Зеленського, якщо хтось хоче бути лідером та мати вплив на ситуацію, то повинен робити чіткі кроки – надати велику збройну допомогу, посадити за стіл переговорів учасників конфлікту, себто війни, – Росію та Україну.

Зверніть увагу – Зеленський застеріг Захід про плани Кремля: дивіться відео