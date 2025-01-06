Макрон призвал Украину к "реалистичным дискуссиям": для чего мог сделать такое заявление

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Украину вести "реалистичные дискуссии" по территориальным вопросам. По его словам, "только украинцы могут найти решение конфликта, вызванного Владимиром Путиным". Он будто намекает, что Киев смотрит на ситуацию через "розовые очки".

Хотя президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украина пока не сможет вернуть контроль над оккупированными территориями из-за нехватки инструментов, которых не предоставляют сами же партнеры. Подробнее 24 Каналу объяснил кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский.

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Как понимать заявление Макрона

Желиховский предположил, что заявление Макрона было сказано в контексте возможного мирного урегулирования и осознания положения вещей, которое будет на момент переговоров с Россией.

Чтобы Украина учла то, что во время переговоров можем договариваться о прекращении огня, но на условиях, если не претендовать, по крайней мере, в военном смысле вернуть те или иные территории, которые сейчас под оккупацией России,

– отметил эксперт-международник.

Но официальный Киев неоднократно заявлял и президент Владимир Зеленский в интервью Лексу Фридману в очередной раз повторил, что Украина пока не сможет вернуть контроль над оккупированными территориями, но ни в коем случае не будет отказываться от них.

Даже если Украине не гарантируют членство в НАТО, партнеры могут предоставить вооружение и другие возможности, чтобы не допустить новой активной фазы войны, которая бы переросла в еще больший конфликт и территориальные потери.

В Киеве это понимают. Поэтому не нужно в очередной раз указывать, что мы якобы смотрим на ситуацию сквозь "розовые очки". Украинцы прекрасно понимают, что пока нет достаточной прочности для возвращения этих территорий. Более того, как раз этих рычагов, инструментов и средств не дают сами же западные партнеры,

– объяснил Станислав Желиховский.

Союзникам необходимо понять, что территориальные потери будут не только для Украины, но и всего мира, в частности Франции. Каждое поражение Киева – это поражение цивилизованных стран, которые допустили такой ход событий.