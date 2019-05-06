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      Макрон хочет, чтобы Россия осталась членом Совета Европы

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      Эммануэль Макрон
      Эммануэль Макрон / focus.ua

      Президент Франции Эммануэль Макрон, чья страна возьмет на себя в середине мая председательство в Совете Европы, заявил, что Россия остается членом организации, несмотря на разногласия между ними.

      Об этом президент Франции заявил, поздравляя норвежского генерального секретаря Торбьерна Ягланда, пишет издание Le figaro.

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      "Совет Европы нуждается в России, а россиянам нужен Совет Европы. Это означает, что ее права, как государства-члена должны также уважать", – добавил Турбьерн Ягланд.

      Совет Европы, который отметил свой 70-летний юбилей, в течение нескольких лет был втянут в кризис с Россией, который мог бы завершиться в июне из-за избрания преемника, которым будет Торбьерн Ягланд.

      Торбйорн Ягланд
      Торбьерн Ягланд

      Чтобы наказать Россию за аннексию Крыма в 2014 году, Парламентская ассамблея Совета Европы временно приостановила право голоса российским парламентариям. Москва отреагировала, заморозив свой бюджет на 33 миллиона евро в годовом бюджете Совета с 2017 года. Также она угрожает покинуть организацию, если ее права не будут восстановлены.

      Сегодня Совет подвергнут испытанию в своей работе и призвании быть общим домом европейцев,
      – заявил Эммануэль Макрон.

      "ПАСЕ сейчас имеет испытания в ценностях демократии и уважения к верховенству права, которое она несет и защищает. И которые сейчас обжалуются в нескольких странах-членах", – добавил Макрон, ссылаясь на рост популизма в Европе и ситуацию с правами человека в некоторых странах.

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      Во время своего председательства Франция проведет "размышления о будущем Совета Европы на следующие десятилетия". Особенно это касается сферы здравоохранения и инноваций. Также государство будет поддерживать проект конвенции об искусственном интеллекте и правах человека.

      blog_ava
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      Теги: Новости России Новости Франции ПАСЕ Эммануэль Макрон
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