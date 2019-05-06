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      Макрон хоче, щоб Росія залишилася членом Ради Європи

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      Еммануель Макрон
      Еммануель Макрон / focus.ua

      Президент Франції Еммануель Макрон, чия країна візьме на себе в середині травня головування в Раді Європи, заявив, що Росія залишається членом організації, незважаючи на відмінності між ними.

      Про це президент Франції заявив, вітаючи норвезького генерального секретаря Торбйорна Ягланда, пише видання Le figaro.

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      "Рада Європи потребує Росії, а росіянам потрібна Рада Європи. Це означає, що її права, як держави-члена повинні також поважати", – додав Турбйорн Ягланд.

      Рада Європи, яка відзначила свій 70-річний ювілей, протягом декількох років була втягнута в кризу з Росією, яка могла б завершитися у червні через обрання наступника, яким буде Торбйорн Ягланд.

      Торбйорн Ягланд
      Торбйорн Ягланд

      Щоб покарати Росію через анексію Криму в 2014 році, Парламентська асамблея Ради Європи тимчасово зупинила право голосу російським парламентарям. Москва відреагувала, заморозивши свій бюджет на 33 мільйони євро в річному бюджеті Ради з 2017 року. Також вона погрожує залишити організацію, якщо її права не будуть відновлені.

      Сьогодні Рада піддана випробуванню у своїй роботі та покликанні бути спільним домом європейців,
      – заявив Еммануель Макрон.

      "ПАРЄ зараз має випробування в цінностях демократії та поваги до верховенства права, яке вона несе і захищає. І які зараз оскаржуються в декількох країнах-членах", – додав Макрон, посилаючись на зростання популізму в Європі та ситуацію з правами людей в деяких країнах.

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      Під час свого головування Франція проведе "роздуми про майбутнє Ради Європи на наступні десятиліття". Особливо це стосується сфери охорони здоров'я та інновацій. Також держава підтримуватиме проект конвенції про штучний інтелект та права людини.

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      Теги: Еммануель Макрон ПАРЄ Новини Франції Новини Росії
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