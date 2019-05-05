В России не исключают возможность выхода из конвенции о защите прав человек

В России не исключают возможности выхода страны из Европейской конвенции по правам человека и Совета Европы, если не удастся найти компромисс.

Постпред России при Совете Европы Иван Солтановский в интервью "РИА Новости" заявил, что в Москве не жалеют, что в свое время вступили в Совет Европы.

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По его словам, они получили "советоевропейский опыт", который помог "модернизировать российскую правовую систему, гуманизировать судопроизводство и пенитенциарную систему", интегрировать российское образование в европейскую систему.

Что такое Совет Европы?

Это международная организация в европейском пространстве, в которую входят 47 государств-членов. Членство открыто для всех европейских государств, если они признают принцип верховенства права. В структуру Совета Европы входит Комитет Министров, Парламентская ассамблея Совета Европы и Европейский суд по правам человека. Совещательными органами в организации является Венецианская комиссия и конгресс местных и региональных властей Европы. Один из крупнейших успехов Совета это Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года.

Сейчас в Кремле рассматривают все варианты развития событий, в том числе с точки зрения их внешнеполитических последствий как для России, так и для международных отношений на Европейском континенте.

Между тем в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Совет Европы не должен идти на уступки России, которая нарушила нормы международного права и финансово шантажирует организацию. Об этом говорится в заявлении МИД Украины по случаю 70-летия со дня основания Совета Европы.

Украина надеется, что за десятилетия работы и испытаний Совет Европы обрел достаточно силы и здравого смысла, чтобы и в дальнейшем оставаться образцом демократии, а не встретить свое 70-летие в полуразрушенном скомпрометированном состоянии из-за безосновательной уступки в пользу крупнейшего государства-нарушителя его принципов и норм,

– отметили в МИД.

Ранее в России уже делали заявление о выходе из организации, если ее права не восстановят до выборов генерального секретаря организации. А в Госдуме РФ заявляли, что Совет Европы должен вернуть им взносы за три года. Там пожаловались, что российская делегация уже не участвовала в работе ПАСЕ, однако деньги платила.

Выборы в Совете Европы состоятся в июне 2019 года. На должность генсека СЕ претендуют четверо политиков: вице-премьер, министр иностранных дел и министр обороны Бельгии Дидье Рейндерс, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, экс-министр иностранных дел, депутат парламента Греции Дора Бакоянни и вице-премьер и глава МИД Хорватии Мария Пейчинович-Бурич. Мандат нового генерального секретаря СЕ, который сменит на посту Турбйорна Ягланда, начнется 1 октября 2019 года.

Почему России нет в ПАСЕ? В 2018 году ПАСЕ отказалась голосовать за отмену санкционных ограничений относительно России и отложила решение этого вопроса на следующий год. Поэтому Россия не смогла восстановить своего участия в организации до конца 2018 года.

Кроме того, Генеральный секретарь организации Торбьерн Ягланд заявил, что Россию могут исключить из Совета Европы из-за неуплаты взносов. В то же время в РФ считают, что у организации нет будущего без России.

Еще 24 апреля 2018 года ПАСЕ своим решением признал, что за оккупацией частей Донецкой и Луганской областей стоит Россия. Таким образом, ПАСЕ изменила формулировку резолюции, в котором констатировала оккупацию неподконтрольных Украины районов Донбасса Россией и "фактическое управление" этих территорий со стороны РФ. В том же году 28 июня ПАСЕ приняла резолюцию, в которой осуждаются пытки и ненадлежащие условия содержания украинских граждан-политзаключенных в России, а также содержатся требования об освобождении украинцев из российских тюрем.