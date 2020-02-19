Макрон хочет независимости Европы, но с участием Путина, – Politico

Президент Франции Эмануэль Макрон хочет стать новым лидером Европы и сделать ее независимой от Соединенных Штатов. Но опирается при этом на президента России Владимира Путина. 24 канал перевел основное из статьи.

Франция в центре и европейский Путин

Макрон всерьез претендует на лидерство в ЕС после того, как в 2021 году свой пост покинет канцлер Германии Ангела Меркель. Впрочем, заигрывание с Владимиром Путиным и участие в нормандском формате затягивает президента Франции в опасную игру: как себя вести с лидером страны, которая оккупировала часть Украины, аннексировала Крым, убивает своих критиков прямо в столицах Европы и осуществляет кибератаки?

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К тому же, есть опасения, что Путин – бывший офицер разведки – просто переиграет Макрона в долгой игре и вообще – это все играет на руку Кремлю и поощряет его безнаказанные действия. Хотя сам Макрон называет свою российскую политику "улучшением коллективной обороны и стабильности Европы". Говорит, что не имеет розовых очков, все делается для продвижения евроинтересов.

Подход хозяина Елисейского дворца, уже несколько раз им озвученный, таков: вывести Европу из-под зависимости от США, развивать автономную или даже самостоятельную политику. Агнешка Голанд, польский режиссер, отмечает в статье, что Макрон – "очень соблазнительный" и "переоценивает силу своего соблазна".

На основе этого Макрон и строит свой внешнеполитический метод: поставить Францию ​​в центре политики Европы и вера в персональные отношения с другими лидерами (как это похоже на Дональда Трампа чью политику Макрон так критикует!).

Он часто рассказывает историю смерти брата Путина в блокадном Ленинграде, чтобы показать "европейское" происхождение лидера России и что РФ – "глубоко европейская страна". Макрон надеется склонить Путина к мысли, что европейское будущее для его страны принесет больше пользы чем китайское, где Россия является лишь младшим партнером.

Автономия означает безопасность

Особенно сейчас, в смутные времена, когда многие соглашения и договоренности просто могут исчезнуть, как это произошло с РСМД (договор о ракетах малой и средней действия между США и РФ) и с контролем над вооружениями. Такая ситуация угрожающая для Европы, так как оставляет ее почти незащищенной перед угрозой из-за потенциальной атаки со стороны России.

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В ответ Макрона объясняет, что Старому Свету надо создать новую архитектуру безопасности и здесь нельзя обойтись без участия РФ. Источник Politico сказал по этому поводу: "кто-то должен был убедиться, что Европа устанавливает условия обсуждения новых соглашений об управлении ракетами". Именно это, по убеждению источника, Макрон сейчас и делает, контактируя с Путиным.



Президенты Макрон и Путин во время встречи / Фото flickr

А вот на Вашингтон уже нельзя и не надо полагаться. "Мы не сможем двигаться вперед, если будем на стороне американского влияния", – сказал президент Франции в речи к обществу французов в Варшаве. Коснулся в той речи Макрон и санкций против РФ, отметив: Европа, а не США страдает от них. А еще – от замороженных конфликтов. Америка подталкивает продолжать путь в этом направлении.

Этот взгляд Макрона не нов. Еще будучи министром финансов в 2016 году, он поддерживал отмену санкций. И хотя Франция пока их поддерживает, самого Макрона нельзя считать их сторонником. Он также не особо поддерживает расширение НАТО и ЕС на Восток.

Политика давления без результата

Но есть у такой политики и критики в самом ЕС, где к ней относятся "подозрительно и скептически". Особенно это касается стран Восточной Европы, живших или в составе СССР или под коммунистическими режимами и репрессиями. Они не верят, что Путин заинтересован в конструктивных переговорах. Одновременно их собственные проблемы безопасности не важны для лидера Франции.

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В отличие от терроризма в Сахеле и проблем Сирии. Окружение Макрона объясняет: корабли Франции патрулируют Балтийское море, военные страны дислоцируются в Северной и Центральной Европе. И Сирию Франция тоже бомбардировала, когда президент Башар Асад, союзник лидера РФ, использовал химическое оружие. Более того, тот фрегат Франция поставила на передний план, когда руководители государств встретились в прошлом году в форте Брегансон.

Критики парируют, что это на Путина на самом деле не действует. Его поведение в Украине, относительно НАТО и ЕС и в Сирии почти не изменилась. Последняя попытка повлиять была в декабре прошлого года, когда Макрон собрал Путина, Меркель и Зеленского в Париже на первую за долгое время Нормандскую встречу.

В самой Украине это видели иначе. Скорее как платформу для продвижения российкой идеи специального статуса Донбасса, которая поставит крест на евроатлантических планах Киева. Россия через боевиков могла бы блокировать все, что не нравится Москве. Как ни странно, но главную выгоду, пишет Politico, может получить как раз президент Соединенных Штатов. Там ситуацию видят так: когда-то обстоятельства сложатся таким образом, что РФ и Запад снова будут вести переговоры. Но не факт, что между Путиным и Макроном.