Макрон наградил командующего ВМС Украины Воронченко национальным орденом Франции: фото

В Одессе командующего Военно-морскими силами ВСУ Игоря Воронченка наградили национальным орденом Франции "За заслуги". Официальная церемония награждения состоялась на борту французского военного корабля Commandant Birot, который на этой неделе прибыл в порт Одессы.

Орден Игорю Воронченко вручил посол Франции в Украине Етьен де Понсен, сообщают военно-морские силы.

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Господин посол отметил, что орден "За заслуги" является вторымпо рангу во Франции. Понсен подчеркнул, что между военно-морскими силами Украины и Франции продолжается плодотворное сотрудничество. Об этом свидетельствуют хотя бы те факты, что украинские кадеты проходят стажировку на французских кораблях, которые, со своей стороны, могут останавливаться в украинских портах.

Президент Франции Эммануэль Макрон лично наградил господина адмирала этим орденом и это свидетельствует об уважении, которое он питает к украинским Военно-морским силам Украины. В будущем мы будем развивать наши отношения между военно-морскими силами Франции и Украины,

– заверил Етьен де Понсен.

Со своей стороны Игорь Воронченко отметил, что эта награда не является лично его. Мол, она является положительной оценкой деятельности Военно-морских сил ВСУ в целом.

"Между нашими флотам поддерживается плодотворное сотрудничество. Каждый заход корабля – это еще один шаг для безопасности, которая должна быть в этом регионе. Совместное участие в проведении международных учений является одним из шагов, для того чтобы ВМС можно быстрее приобретали совместимости со стандартами НАТО для совместного применения и выполнения задач", – заявил командующий ВМС.

Вручение ордена Игорю Воронченко: смотрите фото