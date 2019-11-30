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      Макрон наградил командующего ВМС Украины Воронченко национальным орденом Франции: фото

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      Игорь Воронченко получил второй по рангу государственный орден Франции / фото: ВМС ЗСУ

      В Одессе командующего Военно-морскими силами ВСУ Игоря Воронченка наградили национальным орденом Франции "За заслуги". Официальная церемония награждения состоялась на борту французского военного корабля Commandant Birot, который на этой неделе прибыл в порт Одессы.

      Орден Игорю Воронченко вручил посол Франции в Украине Етьен де Понсен, сообщают военно-морские силы.

      К слову: В Одесский порт прибыл французский военный корабль: видео

      Господин посол отметил, что орден "За заслуги" является вторымпо рангу во Франции. Понсен подчеркнул, что между военно-морскими силами Украины и Франции продолжается плодотворное сотрудничество. Об этом свидетельствуют хотя бы те факты, что украинские кадеты проходят стажировку на французских кораблях, которые, со своей стороны, могут останавливаться в украинских портах.

      Президент Франции Эммануэль Макрон лично наградил господина адмирала этим орденом и это свидетельствует об уважении, которое он питает к украинским Военно-морским силам Украины. В будущем мы будем развивать наши отношения между военно-морскими силами Франции и Украины,
      – заверил Етьен де Понсен.

      Со своей стороны Игорь Воронченко отметил, что эта награда не является лично его. Мол, она является положительной оценкой деятельности Военно-морских сил ВСУ в целом.

      "Между нашими флотам поддерживается плодотворное сотрудничество. Каждый заход корабля – это еще один шаг для безопасности, которая должна быть в этом регионе. Совместное участие в проведении международных учений является одним из шагов, для того чтобы ВМС можно быстрее приобретали совместимости со стандартами НАТО для совместного применения и выполнения задач", – заявил командующий ВМС.

      Вручение ордена Игорю Воронченко: смотрите фото

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Водный транспорт Эммануэль Макрон Вооруженные силы Украины Новости Франции Новости Одессы Новости политики
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