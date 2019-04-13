Макрон по-украински: как на приезд Зеленского отреагировала французская пресса
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский встретился с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Это событие не прошло мимо французских изданий – некоторые из них сравнивают Зеленского с Макроном.
Для Владимира Зеленского такая встреча стала первой. А вот действующий глава государства Петр Порошенко, у которого тоже была встреча в Париже 12 апреля, в таком формате с Макроном говорит уже в третий раз, пишет BBC.
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С представителями местных изданий Владимир Зеленский не разговаривал, однако они не оставили его без внимания.
Так, Le Monde пишет, что во Франции действительно большой интерес к новому кандидату, который представляет себя "украинским Макроном". Однако его политические взгляды остаются для всех загадкой.
Французская версия Sputnik, финансируемая Россией, начала материал таким заголвком: "Французский Макрон встречается с Макроном украинским".
Еженедельник L'Obs назвал приезд Зеленского к Макрону "дипломатическим испытанием огнем" для "новичка в политике и фаворита рейтингов". При этом издание отмечает, что приемом Зеленского Елисейский дворец "немного разозлил Киев".
Это очень странная и неприятная ситуация,
– сказал один из украинских дипломатов журналисту издания.
Другой признался, что это очень напоминает "конкурс красоты".
"За этой кампанией очень пристально наблюдают Франция и Германия, которые входят в Нормандский формат урегулирования конфликта на Донбассе", – отмечает издание.
Авторы также отмечают, если до начала конфликта на Донбассе Зеленский был готов встать на колени перед Путиным, то "теперь он обострил тон".
В то же время Порошенко противопоставляет своему молодому оппоненту опыт у власти после мандата, "обозначенного сложными мирными переговорами и ключевым договором по сближению с ЕС,
– пишет издание.
Сам кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал атмосферу разговора "теплой", а встречу – "классной и консервативной". По его словам, с Макроном они обсуждали "важные вопросы для украинского общества" и прекращение войны в Донбассе.
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Отметим, встреча Порошенко и Макрона прошла в Елисейском дворце с участием Республиканской гвардии. Французский президент напомнил, что Париж привержен Украине, и хочет видеть, как она движется вперед.
Когда состоится второй тур выборов президента?21 апреля (воскресенье). Голосование продлится с 8:00 до 20:00. Лидерами первого тура выборов стали Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Поэтому во втором туре украинцы именно между ними будут выбирать президента. За несколько дней до голосования (вероятно, 19 апреля) кандидаты в президенты планируют провести дебаты, которые должны дать украинцам ответы на ряд вопросов.
Для голосования во втором туре выборов нужно взять с собой паспорт и справку о временном изменении места голосования (если не планируете голосовать по месту прописки). Объявить имя нового президента Украины ЦИК должна до 1 мая.
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