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      Макрон выступил за восстановление демократии в Венесуэле

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      Эммануэль Макрон
      Эммануэль Макрон / marieclaire

      Президент Франции Эммануэль Макрон озвучил свою позицию относительно незаконности избрания Николаса Мадуро президентом Венесуэлы.

      Об этом он написал в своем Twitter.

      "После незаконного избрания Николаса Мадуро в мая 2018 года Европа поддерживает восстановление демократии", – заявил французский лидер.

      Он также поддержал народ Венесуэлы, который вышел на протесты против режима Мадуро.

      "Я приветствую храбрость сотен тысяч венесуэльцев, которые выходят на улицы, чтобы бороться за свободу", – добавил Макрона.

      Ранее 24 канал сообщал о том, что 21 января в столице Венесуэлы начались столкновения между протестующими и правоохранителями, которые использовали для разгона протестующих слезоточивый газ и другие специальные средства.

      Протесты в стране начались после того, как группа военных призвала венесуэльцев присоединиться к восстанию с целью свержения Николаса Мадуро и восстановления конституционного порядка в Венесуэле. Правительственные войска задержали мятежников и подавили протест их сторонников. Для этого Нацгвардия ввела в Каракас бронетехнику.

      23 января, лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом" страны. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом". Свою поддержку оппозиционному лидеру также выразили Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу и Чили. Мексика заявила, что не планирует менять политику в отношении Венесуэлы "на данный момент".

      В ответ Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США и дал американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну. Сторонники Мадуро объявили о планах проведения собственных акции, обвинив "террористов от оппозиции" в стремлении "продать страну США" в угоду империалистам и олигархам.

      Напомним, что 10 января Николас Мадуро во второй раз принял присягу президента Венесуэлы, однако мировое сообщество не признало результатов выборов. В частности, в США заявили, что не признают инаугурацию Мадуро и продолжат оказывать давление на власти Венесуэлы.

      15 января оппозиционный Конгресс Венесуэлы официально объявил Мадуро узурпатором. Тепер действия Мадуро не имеют законной силы.

      Почему в Венесуэле вспыхнули протесты против Николаса Мадуро?Президента критикуют за несоблюдение принципов демократии и нарушения прав человека. Кроме того, в Венесуэле продолжается тяжелый экономический кризис. В 2018 году показатель инфляции в стране превысил отметку 1,7 миллиона процентов. Из страны эмигрировали 3 миллиона человек. При этом Мадуро продолжал экономическую политику своего предшественника Уго Чавеса, которую тот называл "боливарианским социализмом". Венесуэлу связывают тесные отношения с Россией.

       

       

      Теги: Эммануэль Макрон Венесуэла
      Источник: 24 Канал
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