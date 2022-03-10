Макс Барских запретил использовать свою музыку в России: видеообращение певца

Украинский певец Макс Барских долго гастролировал по России. Впрочем, после вторжения оккупанта, осудил российскую агрессию и даже заявил, что готов пожертвовать карьерой ради Украины.

Теперь певец обратился к пользователям сети с новым заявлением. Артист запрещает использовать свою музыку на территории России – запрет начнет действовать с 11 марта.

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Я официально запрещаю использовать мою музыку на территории России в любом виде, всем радиостанциям, телеканалам, фильмам и сериалам, где она звучит как саундтреки! Я не хочу, чтобы моя музыка звучала в стране, развязавшей войну в Украине! – заявил Барских.

Также добавил, что извлекает весь каталог своих песен из цифрового пространства России.

Кроме того, певец предложил всем украинским артистам сделать то же самое.

Барских запретил использовать свою музыку в России: смотрите видео

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