Тепер співак звернувся до користувачів мережі з новою заявою. Артист забороняє використовувати свою музику на території Росії – заборона почне діяти вже з 11 березня.

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Я офіційно забороняю використовувати мою музику на території Росії у будь-якому вигляді, всім радіостанціям, телеканалам, фільмам та серіалам де вона звучить як саундтреки! Я не хочу, щоб моя музика звучала в країні, що розв'язала війну в Україні! – заявив Барських.

Також додав, що вилучає весь каталог своїх пісень з цифрового простору Росії.

Крім того, співак запропонував всім українським артистам зробити те саме.

Барських заборонив використовувати свою музику у Росії: дивіться відео