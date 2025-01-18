СБУ пришла с обысками к пропагандисту с каналов Медведчука Максу Назарову, –источники

В субботу, 18 января, стало известно об обысках у пророссийского пропагандиста Макса Назарова. Ранее он работал на каналах Медведчука, а после продолжил деятельность на ютубе.

Об этом сообщают источники 24 Канала.

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Что известно об обысках у Назарова

Как сообщили источники, утром 18 января СБУ провела обыски у Макса Назарова (настоящее имя - Назар Диордица). Это известный пророссийский пропагандист, который когда-то работал на каналах Медведчука и Мураева.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Назаров продолжил таскать на свои эфиры в Youtube прокремлевских экспертов и оправдывать российскую агрессию.

Ожидаем деталей от СБУ.