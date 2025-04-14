Макса Назарова подозревают в распространении российской пропаганды. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Читайте также СБУ вручила подозрение пропагандисту с каналов Медведчука Максу Назарову

Как Макс Назаров вышел из-под стражи и что о нем известно

По данным источников Суспильного, экс-ведущий NewsOne уплатил залог в 12 миллионов гривен и вышел из СИЗО в понедельник, 14 апреля.

СБУ вручила подозрение Максу Назарову 18 января 2025 года. Ранее он работал на телеканалах Медведчука и Мураева, а затем продолжил свою деятельность на ютубе.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Назаров (настоящее имя – Назар Диордица) оправдывал российскую агрессию в своих эфирах на ютубе.

Во вторник, 21 января, стало известно, что Назарова отправили под стражу. Тогда адвокат экс-ведущего NewsOne настаивал на более мягкой мере пресечения. Например, в виде личного обязательства или домашнего ареста. В свою защиту Назаров заявил, что не отвечает за слова своих гостей, у которых брал интервью до 2022 года на ютуб-канале.

Напомним, что в пятницу, 11 апреля, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против пропагандистов, которые работают на врага. Среди них: Юрий Бардаш, Артем Марчевский, Денис Жарких и ряд российских военкоров.