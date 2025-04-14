Макса Назарова підозрюють у поширенні російської пропаганди. Про це пише 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Як Макс Назаров вийшов з-під варти та що про нього відомо

За даними джерел Суспільного, ексведучий NewsOne сплатив заставу у 12 мільйонів гривень та вийшов із СІЗО у понеділок, 14 квітня.

СБУ вручила підозру Максу Назарову 18 січня 2025 року. Раніше він працював на телеканалах Медведчука і Мураєва, а потім продовжив свою діяльність на ютубі.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Назаров (справжнє ім'я – Назар Діордіца) виправдовував російську агресію у своїх ефірах на ютубі.

У вівторок, 21 січня, стало відомо, що Назарова відправили під варту. Тоді адвокат ексведучого NewsOne наполягав на більш м'якому запобіжному заході. Наприклад, у вигляді особистого зобовʼязання або домашнього арешту. У свій захист Назаров заявив, що не відповідає за слова своїх гостей, в яких брав інтервʼю до 2022 року на ютуб-каналі.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 11 квітня, президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти пропагандистів, які працюють на ворога. Серед них: Юрій Бардаш, Артем Марчевський, Денис Жарких та низка російських воєнкорів.