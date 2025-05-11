Об этом "Алви" рассказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

К теме "Я потеряла большую планету": истории 4 матерей, чьи дети погибли на войне

Как "Алви" прошел психологическую реабилитацию

По словам "Алви", его командир еще раньше предлагал ему пройти реабилитацию, но тогда он отказался. Впоследствии осознал, что больше откладывать это нельзя, и сам обратился в службу сопровождения полка.

Я приехал на реабилитацию с конкретной целью – закрыть свои вопросы. И когда я был у врача-заведующего и у психоаналитика, то сразу сказал, что готов сотрудничать с ними и буду говорить, что мне не хочется, даже если буду плакать. Потому что я знаю, что так надо: чтобы мне помогло, надо рассказывать то, чего я не хочу, худшее, то, что по-настоящему ломает. И только тогда оно будет работать,

– рассказывает боец.

В первые дни реабилитации он буквально истощался эмоционально после сеансов, а первую неделю почти непрерывно спал – организм наконец получил возможность отдохнуть после многолетнего напряжения. Военный говорит, что за более чем два с половиной года после возвращения из плена впервые почувствовал настоящий отдых.

Несмотря на положительные изменения, "Алви" признает, что не удалось закрыть все внутренние вопросы. По его словам, многолетняя служба заставила отложить экзистенциальные размышления, которые теперь всплывают с новой силой.

"У меня здесь происходило очень много моментов саморефлексии. Я пришел в армию в 2016 году, мне тогда было 20 лет, и вот за эти 9 лет весь мой фокус – на работе. А когда ты живешь год, второй, третий, у тебя, да и у всех нас, так или иначе появляются какие-то экзистенциальные вопросы к самому себе: кто я? Что я? Чего я хочу? И я особо никогда на них не обращал внимания, поэтому теперь они начали появляться. Но мне сказали, что это вполне нормально, потому что у нас есть эмоции, которые надо проявлять, не подавлять их, рефлексировать и так далее", – отмечает он.

Военный также высказался о формате обычных отпусков для военнослужащих. По его мнению, они не позволяют защитникам действительно восстановиться. Говорит, что для него это – стресс, связан с планированием и встречами с людьми, которые ожидают от него эмоций, на которые он не всегда способен.

Несмотря на эмоциональное истощение и длительный путь к реабилитации, боец убежден: он не завершил свою службу.

Вообще, врачи сказали мне увольняться со службы. Но я чувствую, что у меня еще много ресурса. Просто сейчас я долго отдыхал, впервые с тех пор, как вернулся из плена. А прошло уже более 2,5 лет,

– подчеркнул азовец.

В то же время "Алви" признается, что пока ему сложно оценить помощь, которую он получил. Но в любом случае думает, хорошо, что я таки приехал на психологическую реабилитацию, ведь на момент приезда был на грани, хотя и постоянно откладывал поездку ради психологического восстановления.