Про це "Алві" розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

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Як "Алві" пройшов психологічну реабілітацію

За словами "Алві", його командир ще раніше пропонував йому пройти реабілітацію, але тоді він відмовився. Згодом усвідомив, що більше відкладати це не можна, і сам звернувся до служби супроводу полку.

Я приїхав на реабілітацію з конкретною ціллю – закрити свої питання. І коли я був у лікаря-завідувача і в психоаналітика, то одразу сказав, що готовий співпрацювати з ними і буду говорити про те, що мені не хочеться, навіть якщо буду плакати. Бо я знаю, що так треба: аби мені допомогло, треба розказувати те, чого я не хочу, найгірше, те, що по-справжньому ламає. І тільки тоді воно буде працювати,

– розповідає боєць.

У перші дні реабілітації він буквально виснажувався емоційно після сеансів, а перший тиждень майже безперервно спав – організм нарешті отримав змогу відпочити після багаторічного напруження. Військовий каже, що за понад два з половиною роки після повернення з полону вперше відчув справжній відпочинок.

Попри позитивні зміни, "Алві" визнає, що не вдалося закрити всі внутрішні питання. За його словами, багаторічна служба змусила відкласти екзистенційні роздуми, які тепер виринають з новою силою.

"У мене тут відбувалося дуже багато моментів саморефлексії. Я прийшов в армію у 2016 році, мені тоді було 20 років, і от за ці 9 років весь мій фокус – на роботі. А коли ти живеш рік, другий, третій, у тебе, та й у всіх нас, так чи інакше з'являються якісь екзистенційні питання до самого себе: хто я? Що я? Чого я хочу? І я особливо ніколи на них не звертав уваги, тому тепер вони почали з'являтися. Але мені сказали, що це цілком нормально, бо в нас є емоції, які треба проявляти, не придушувати їх, рефлексувати тощо", – зазначає він.

Військовий також висловився про формат звичайних відпусток для військовослужбовців. На його думку, вони не дають змоги захисникам справді відновитися. Каже, що для нього це – стрес, пов'язаний із плануванням і зустрічами з людьми, які очікують від нього емоцій, на які він не завжди здатен.

Попри емоційне виснаження та тривалий шлях до реабілітації, боєць переконаний: він не завершив свою службу.

Взагалі, лікарі сказали мені звільнятися зі служби. Але я відчуваю, що у мене ще багато ресурсу. Просто зараз я довго відпочивав, вперше з того часу, як повернувся з полону. А минуло вже понад 2,5 року,

– наголосив азовець.

Водночас "Алві" зізнається, що поки що йому складно оцінити допомогу, яку він отримав. Але в будь-якому випадку думає, добре, що я таки приїхав на психологічну реабілітацію, адже на момент приїзду був на межі, хоча й постійно відкладав поїздку заради психологічного відновлення.