Фарион официально вернулась на работу во Львовскую политехнику – так постановил суд. Предыдущий приказ о ее увольнении отменили и даже выплатят компенсацию, более 123 тысяч гривен.

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В чем СБУ подозревает Фарион

Служба безопасности Украины продолжает расследование в отношении языковеда Ирины Фарион, которая опубликовала сообщение якобы от проукраинского студента из оккупированного Крыма, не закрыв его персональные данные. Об этом СБУ сообщила в ответ на запрос hromadske,

– привели данные в СМИ.

Служба безопасности проводит досудебное расследование в уголовном производстве. Там изучают обстоятельства возможного совершения Фарион нарушения тайны переписки и неприкосновенности частной жизни. А еще – возможное совершение языковедом нарушения равноправия граждан, а также оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угрозы военнослужащему. Правоохранители принимают необходимые меры, чтобы обеспечить полное и беспристрастное расследование.

Фарион оскорбила военных, а от ее действий пострадал студент из Крыма

Во время интервью с Яниной Соколовой она резко высказалась о военных, которые общаются на русском. Мол, не принимает этого, и заявила: они ошалевшие, не являются украинцами и нарушают армейскую дисциплину. А если в армии нет дисциплины, "это сброд тогда". Речь шла о некоторых воинах бригады "Азов" и 3 ОШБр.

Конечно, военные очень остро отреагировали на эти обвинения, общество встало на их сторону. Впрочем, Фарион продолжила оскорблять бойцов сначала в фейсбуке, потом в телеграме. Она приводила различные письма поддержки от своих сторонников. Среди них было и письмо студента из Крыма.

Языковед выложила скриншот, где видно личные данные парня. "Вы для меня луч среди тьмы оккупации", – написал Максим Глебов. Впоследствии его нашли и наказали оккупанты. Сама Фарион своей вины не признала и заявила, что это была провокация.

После этого студенты "Львовской политехники" вышли на протест с требованием уволить профессора. Руководство вуза в конце концов прислушалось, но в июне суд решил восстановить Фарион в должности.

Представительство президента в Крыму не имело информации о личности студента. Там заявили, что это должна установить Служба безопасности Украины. В комментарии hromadske Секретариат уполномоченного Верховной Рады по правам человека ответил, что не владеет и не обязан владеть информацией по установлению личности студента из Крыма. Поэтому сейчас СБУ выясняет все обстоятельства этого дела.