Фаріон офіційно повернулася на роботу у Львівську політехніку – так постановив суд. Попередній наказ про її звільнення скасували і навіть виплатять компенсацію, понад 123 тисячі гривень.

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У чому СБУ підозрює Фаріон

Служба безпеки України продовжує розслідування щодо мовознавиці Ірини Фаріон, яка опублікувала повідомлення нібито від проукраїнського студента з окупованого Криму, не закривши його персональні дані. Про це СБУ повідомила у відповідь на запит hromadske,

– навели дані в ЗМІ.

Служба безпеки проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні. Там вивчають обставини можливого вчинення Фаріон порушення таємниці листування та недоторканості приватного життя. А ще – можливе вчинення мовознавицею порушення рівноправності громадян, а також образа честі та гідності військовослужбовця, погрози військовослужбовцю. Правоохоронці вживають необхідних заходів, щоб забезпечити повне та неупереджене розслідування.

Фаріон образила військових, а від її дій постраждав студент із Криму

Під час інтерв'ю з Яніною Соколовою вона різко висловилася про військових, які спілкуються російською. Мовляв, не приймає цього, і заявила: вони очманілі, не є українцями та порушують армійську дисципліну. А якщо в армії немає дисципліни, "це зброд тоді". Ішлося про деяких воїнів бригади "Азов" та 3 ОШБр.

Звісно, військові дуже гостро зреагували на ці звинувачення, суспільство стало на їхній бік. Утім, Фаріон продовжила ображати бійців спершу на фейсбуці, потім у телеграмі. Вона наводила різноманітні листи підтримки від своїх прихильників. Серед них був і лист студента з Криму.

Мовознавиця виклала скриншот, де видно особисті дані хлопця. "Ви для мене промінь серед темряви окупації", – написав Максим Глібов. Згодом його знайшли та покарали окупанти. Сама Фаріон своєї провини не визнала та заявила, що це була провокація.

Після цього студенти "Львівської політехніки" вийшли на протест із вимогою звільнити професорку. Керівництво вишу зрештою дослухалося, але в червні суд постановив відновити Фаріон на посаді.

Представництво президента в Криму не мало інформації щодо особи студента. Там заявили, що це має встановити Служба безпеки України. У коментарі hromadske Секретаріат уповноваженого Верховної Ради з прав людини відповів, що не володіє і не зобов'язаний володіти інформацією щодо встановлення особи студента з Криму. Тож зараз СБУ з'ясовує усі обставини цієї справи.