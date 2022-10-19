Соответствующую информацию сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк. Хлапук принял присягу 18 октября в Верховной Раде.

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Хлапук стал народным депутатом

Максим Хлапук принял присягу народного депутата Украины и присоединился к нашим рядам "Голоса",

– написал Железняк.

Он также обнародовал фото, где Максим Хлапук за трибуной приносил присягу.



Хлапук стал народным депутатом / Фото Ярослава Железняка

По данным Центральной избирательной комиссии, 11 октября 2022 года Максима Хлапука избрали избранным народным депутатом Украины.

Он стал нардепом после Рустема Умерова. Последний стал главой Фонда государственного имущества.

Хлапук стал нардепом после того, как Сивирин не подал документы

В ЦИК объяснили, что 13 сентября 2022 года признали Алексея Сивирина избранным народным депутатом на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии "Голос" под №21.

Постановление ЦИК обнародовало 15 сентября. Затем Сивирин должен не позднее 20-го дня со дня указанного обнародования, то есть до 5 октября 2022 года включительно, подать в Комиссию предусмотренные законодательством соответствующие документы. После этого:

ЦИК могла принять решение о его регистрации народным депутатом Украины или Сивирин мог обратиться в Комиссию с заявлением о наличии уважительных причин, препятствующих ему предоставить документы;

и Алексей Сивирин к указанной дате документов или заявления в ЦИК не подал;

поэтому Сивирин был признан таким, который не получил депутатского мандата.

В то же время, Комиссия признала избранным народным депутатом Украины на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе Максима Хлапука, следующего за очередностью кандидата в народные депутаты, включенного в избирательный список политической партии "Голос" под №22,

– сообщили в ЦИК.

Что известно о Максиме Хлапуке