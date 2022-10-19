Відповідну інформацію повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк. Хлапук склад присягу 18 жовтня у Верховній Раді.

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Хлапук став народним депутатом

Максим Хлапук склав присягу народного депутата України та доєднався до наших рядів "Голосу",

– написав Железняк.

Він також оприлюднив фото, де Максим Хлапук за трибуною складав присягу.



Хлапук став народним депутатом / Фото Ярослава Железняка

За даними Центральної виборчої комісії, 11 жовтня 2022 року Максима Хлапука вибрали обраним народним депутатом України.

Він став нардепом після Рустема Умєрова. Останній став головою Фонду державного майна.

Хлапук став нардепом після того, як Сівірін не подав документи

У ЦВК пояснили, що 13 вересня 2022 року визнали Олексія Сівіріна обраним народним депутатом на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії "Голос" під № 21.

Постанову ЦВК оприлюднила 15 вересня. Потім Сівірін мав не пізніше як на 20-й день з дня зазначеного оприлюднення, тобто до 5 жовтня 2022 року включно, подати до Комісії передбачені законодавством відповідні документи. Після цього:

ЦВК могла ухвалити рішення про його реєстрацію народним депутатом України або Сівірін міг звернутися до Комісії із заявою про наявність поважних причин, які перешкоджають йому надати документи;

та Олексій Сівірін до вказаної дати документів або заяви до ЦВК не подав;

тому Сівіріна було визнано таким, який не набув депутатського мандата.

Водночас Комісія визнала обраним народним депутатом України на зазначених виборах у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Максима Хлапука, наступного за черговістю кандидата у народні депутати, включеного до виборчого списку політичної партії "Голос" під № 22,

– повідомили в ЦВК.

Що відомо про Максима Хлапука