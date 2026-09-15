Исполняет ли заместитель Кравченко обязанности генерального прокурора: что говорят в ОГП

Заместитель генерального прокурора Максим Крым не был назначен исполняющим обязанности после увольнения Руслана Кравченко. В Офисе генпрокурора пояснили, что он продолжает выполнять управленческие функции в соответствии с распределением обязанностей.

Об этом пишет Суспильне.

Стал ли Крым исполняющим обязанности генпрокурора?

После увольнения Руслана Кравченко с должности генерального прокурора возникли вопросы о том, что в настоящее время руководит Офисом генпрокурора. В частности, в СМИ начала распространяться информация, что обязанности генерального прокурора якобы исполняет его заместитель Максим Крым.

Начальница управления информационной политики и коммуникаций ОГП Марьяна Гайовская сообщила, что он не назначался отдельным приказом или распоряжением исполняющим обязанности генерального прокурора Украины.

По ее словам, в соответствии с распределением обязанностей Максим Крым как заместитель генерального прокурора продолжает выполнять соответствующие управленческие функции. В то же время он не имеет полномочий принимать те процессуальные решения, которые закон относит исключительно к компетенции генерального прокурора.

Максим Крым работает в системе прокуратуры с 2010 года. До ноября 2014 года он служил в органах военной прокуратуры Военно-морских сил Украины, а также Крымского и Западного регионов.

Весной 2014 года Крым вместе с тогдашним коллегой Русланом Кравченко выехал из Крыма на материковую часть Украины.

По данным "Следствия.Инфо", его жена Анна Крым в апреле 2014 года получила паспорт гражданки России с регистрацией в Севастополе.

Ее родители, Вячеслав и Лариса Юшковы, также получили российские паспорта в апреле 2014 года и были зарегистрированы в Севастополе.

Журналисты отмечают, что по состоянию на 2026 год российский паспорт Анны Крым остается действительным в соответствующих базах данных, однако установить, аннулировала ли она его, не удалось.

По данным расследования, после получения паспорта Анна Крым еще некоторое время ездила в оккупированный Крым с материковой Украины, а в последний раз выехала через Армянск в октябре 2015 года.

Ее отец работал в море, а впоследствии – охранником в Севастополе, тогда как мать, по данным журналистов, в 2015–2021 годах неоднократно летала в Россию.

Напомним, 15 сентября Верховная Рада поддержала постановление о даче согласия на увольнение Руслана Кравченко от должности генерального прокурора.

Накануне вокруг Кравченко разгорелся скандал после его заявлений о подписании подозрений в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса и лица, близкого к руководителю САП Александру Клименко.

Кравченко заявлял, что Кривоноса подозревают, в частности, в подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в очень большом размере, а также в фиктивном усыновлении.

В НАБУ заявили, что Кривоносу официально не вручали никаких подозрений, а заявления Кравченко расценили как продолжение системной атаки на независимые антикоррупционные органы. В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявил, что вот должен уйти с должности, и призвал парламент безотлагательно поддержать его увольнение.

Кравченко также сообщил, что выехал за границу в командировку.