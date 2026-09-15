Об этом стало известно во время заседания Верховной Рады.

Что известно об увольнении Кравченко?

15 сентября Верховная Рада проголосовала за увольнение Кравченко. Ранее президент Украины внес соответствующий законопроект в парламент.

За отставку проголосовали 317 депутатов. Не голосовали только 23 народных избранника.

Накануне профильный комитет Верховной Рады поддержал представление об отставке генерального прокурора Руслана Кравченко. Решение было принято единогласно.

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Напомним, скандал вокруг главы ведомства усилился после его заявлений о подписании подозрения руководителю НАБУ и человеку, связанному с главой САП. В антикоррупционных органах эти действия назвали системным давлением на их независимость.

Противостояние обострилось после операции "Карфаген", в ходе которой НАБУ и САП разоблачили преступную организацию в Офисе генпрокурора. По данным НАБУ, ее участники прикрывали деятельность мошеннических колцентров и получали за это неправомерную выгоду.

Отметим, что народный депутат Ярослав Юрчишин заявил, что после отставки генпрокурора Руслана Кравченко нужно изменить подход к назначению его преемника. Фракция "Голос" потребует рассмотрения законопроекта №15343, предусматривающего прозрачный конкурсный отбор кандидатов с проверкой их добродетели, профессионализма и независимости.

По словам Юрчишина, окончательное решение о кандидатуре, как и предусматривает Конституция, будет оставаться за президентом, однако в него должны попадать только отобранные на конкурсе специалисты. Депутат подчеркнул, что подобная процедура может стать важным шагом к изменению системы назначений и усилению независимости будущего генпрокурора.