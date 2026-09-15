Про це стало відомо під час засідання Верховної Ради.

Що відомо про звільнення Кравченка?

15 вересня Верховна Рада проголосувала за звільнення Кравченка. Раніше, президент України вніс відповідний законопроєкт до парламенту.

За відставку проголосували 317 депутатів. Не голосували лише 23 народних обранців.

Напередодні, профільний комітет Верховної Ради підтримав подання про відставку генерального прокурора Руслана Кравченка. Рішення ухвалили одноголосно.

Нагадаємо, скандал навколо очільника відомства посилився після його заяв про підписання підозри керівнику НАБУ та людині, пов'язаній із головою САП. В антикорупційних органах такі дії назвали системним тиском на їхню незалежність.

Протистояння загострилося після операції "Карфаген", під час якої НАБУ та САП викрили злочинну організацію в Офісі генпрокурора. За даними НАБУ, її учасники прикривали діяльність шахрайських колцентрів та отримували за це неправомірну вигоду.

Зазначимо, народний депутат Ярослав Юрчишин заявив, що після відставки генпрокурора Руслана Кравченка потрібно змінити підхід до призначення його наступника. Фракція "Голос" вимагатиме розгляду законопроєкту №15343, який передбачає прозорий конкурсний відбір кандидатів із перевіркою їхньої доброчесності, професійності та незалежності.

За словами Юрчишина, остаточне рішення про кандидатуру, як і передбачає Конституція, залишатиметься за президентом, однак до нього мають потрапляти лише відібрані на конкурсі фахівці. Депутат наголосив, що така процедура може стати важливим кроком до зміни системи призначень і посилення незалежності майбутнього генпрокурора.