Он погиб на территории Курской области России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на информационный портал Желтоводского городского совета.

Смотрите также Отдали свои жизни за Украину: на фронте погибли два уроженца Луцка

Что известно о погибшем воине

Согласно обнародованной информации, мужчина родился 25 февраля 1988 года в городе Желтые Воды. После окончания УВК №6 "Перспектива" работал разнорабочим, ездил на заработки за границу. В 2006 – 2007 годах отслужил в армии, за безупречную службу получил многочисленные грамоты от командования воинской части.

После начала полномасштабного вторжения он вернулся с заработков и 1 сентября 2022 года стал на защиту Украины. Мужчина без колебаний променял спокойную жизнь за границей на военную форму и будни под ежедневными обстрелами.

Воин служил номером обслуги противотанкового взвода механизированного батальона. Даже после ранения и длительного лечения он все равно вернулся на фронт и бок о бок со своими боевыми побратимами, продолжил уничтожать российских захватчиков.

Близкие Максима вспоминают его как очень доброго и отважного человека. В гражданской жизни защитник занимался спортом, имел много друзей и всегда был готов прийти на помощь. Любил детей, с нетерпением ждал встречи со своими племянниками.

Он никогда не обременял других своими проблемами, все решал сам. На фронте к поставленным боевым задачам подходил, чтобы не подвести собратьев. Защитник верил в победу Украины над врагом и постоянно говорил своей маме, что все будет хорошо,

– говорится в сообщении портала.

К сожалению, Максим Кузьминский погиб 20 ноября 2024 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Новоивановка Суджанского района Курской области России. У него остались родители, брат и сестра. С защитником попрощались 29 ноября в Желтых Водах.

Прощание с Максимом Кузьминским / Фото Желтоводского городского совета