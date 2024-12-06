Він загинув на території Курської області Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інформаційний портал Жовтоводської міської ради.

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Що відомо про загиблого воїна

Згідно з оприлюдненою інформацією, чоловік народився 25 лютого 1988 року в місті Жовті Води. Після закінчення НВК №6 "Перспектива" працював різноробом, їздив на заробітки за кордон. У 2006 – 2007 роках відслужив в армії, за бездоганну службу отримав численні грамоти від командування військової частини.

Після початку повномасштабного вторгнення він повернувся із заробітків і 1 вересня 2022 року став на захист України. Чоловік без жодних вагань проміняв спокійне життя за кордоном на військову форму та будні під щоденними обстрілами.

Воїн служив номером обслуги протитанкового взводу механізованого батальйону. Навіть після поранення та довготривалого лікування він все одно повернувся на фронт та пліч-о-пліч зі своїми бойовими побратимами, продовжив нищити російських загарбників.

Близькі Максима згадують його як дуже доброго та відважного чоловіка. У цивільному житті захисник займався спортом, мав багато друзів і завжди був готовий прийти на допомогу. Любив дітей, із нетерпінням чекав на зустріч зі своїми племінниками.

Він ніколи не обтяжував інших своїми проблемами, все вирішував сам. На фронті до поставлених бойових завдань підходив, щоб не підвести побратимів. Захисник вірив у перемогу України над ворогом і постійно говорив своїй мамі, що все буде добре,

– йдеться у повідомленні порталу.

На жаль, Максим Кузьмінський загинув 20 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоіванівка Суджанського району Курської області Росії. У нього залишилися батьки, брат і сестра. Із захисником попрощалися 29 листопада у Жовтих Водах.

Прощання з Максимом Кузьмінським / Фото Жовтоводської міської ради