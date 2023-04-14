У заповедника "Киево-Печерская лавра" новый гендиректор: что о нем известно

Новым исполняющим обязанности генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" был назначен Максим Остапенко. Ранее он возглавлял заповедник "Хортица".

Указ о назначении министр культуры подписал 14 апреля. Остапенко является специалистом в области охраны памятников истории и культуры, музееведения, археологии, реставрационных работ.

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С начала полномасштабного вторжения ученый стал в ряды ВСУ, а теперь продолжит держать культурный и религиозный фронты,

– говорится в сообщении.

Ткаченко назначил руководителя заповедника "Киево-Печерская лавра" / Фото пресс-службы Минкульта

Что известно о Максиме Остапенко

Остапенко является автором более 30 научных работ по истории острова Хортица и Нижнего Поднепровья. Защитил кандидатскую диссертацию по теме "Население скифского времени Днепровского Надпорожья".

С 2005 года Остапенко работал заместителем директора в Национальном заповеднике "Хортица" (Запорожье). А уже с 2007-го он возглавил заповедник.

Еще Остапенко был соавтором проектов музеефикации памятников "Хортице" в рамках программ Института памятникоохранных исследований Министерства культуры и туризма и куратором строительства историко-культурного комплекса "Запорожская Сечь".

Заметим, что предыдущий и.о. гендиректора был Александр Рудник, заявлявший, что не против размещения в Лавре московского патриархата. Он остается работать в заповеднике, но как замглавы.

Кратко о перипетиях в Лавре

Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" расторг с 29 марта договор аренды с действующим монастырем в составе УПЦ МП. Церковь пыталась обжаловать решение суда, а ее представители отказывались покидать Лавру.

Несколько дней представители УПЦ МП блокировали работу комиссии, которая хотела провести процесс передачи имущества заповедника государству. 12 апреля она все же начала работать и зафиксировала повреждение одного из корпусов.