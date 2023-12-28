В Донецкой области погиб защитник из Киевской области Максим Штефан. местные СМИ сообщили, что он был смертельно ранен во время вражеских обстрелов. 24 Канал.
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Вернулся на щите
Он был военным и до полномасштабного вторжения России. Максим был военнослужащим 22-й отдельной бригады по охране дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств Национальной гвардии Украины. В 2023 году без колебаний встал на защиту Украины и ушел на фронт уничтожать врага.
Теперь навсегда 24. На щите возвращается стрелок-санитар батальона оперативного назначения 24-летний Максим Штефан из села Рогозов,
– говорится в сообщении.
У него было звание старшего солдата. 23 декабря 2023 года Максим Штефан попал под вражеский минометный обстрел, который стал последним в его жизни.
Похороны пройдут 29 декабря 2023 года в 10:00 у дома Героя.
24 Канал выражает соболезнования родным и близким погибшего.
Утраты в полномасштабной войне
- Российская армия 26 декабря обстреляла железнодорожный вокзал в Херсоне. В результате атаки стало известно о гибель полицейского, который получил ранение, помогая эвакуироваться другим людям. Сам милиционер был родом из Кировоградской области. У него осталось двое маленьких детей.
- На фронте загнул защитник из Львовской области Назар Зарицкий. Ему навсегда останется 34 года. Он принял свое последнее сражение в Донецкой области 24 декабря, когда украинцы собрались за праздничным столом на Сочельник. Трагическое известие сообщили в Самборском городском совете.
- Во время выполнения боевого задания погиб еще один известный украинский актер. Богдану Колеснику было 36 лет. О потере сообщила кастинг-директор Алла Самойленко. Актер Богдан Колесник был звездой многих украинских сериалов.