В Донецкой области погиб 19-летний волонтер, который разрабатывал дроны

Во время поездки на фронт погиб 19-летний Максим Старостин из Белогорья. Юноша разрабатывал беспилотники, неоднократно самостоятельно возил их защитникам Украины и участвовал в тестировании.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Белгородский поселковый совет.

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В Донецкой области погиб Максим Старостин

Юноша был участником Добровольческого Украинского Корпуса и учился в Киевском политехническом институте им. Он попал под обстрел врага вместе с командой единомышленников во время своего выезда в Донецкую область 3 июня.

Каждую свободную минуту своей жизни он посвятил помощи ВСУ ради победы над врагом. Волонтер, разработчик дронов, Максим неоднократно самостоятельно возил их нашим военнослужащим и участвовал в тестировании. Он понимал риск, но желание быть полезным – преодолевало страх,

– говорится в публикации.

У OBOZ.UA объяснили, что похоронные мероприятия состоялись 5 июня в костеле в его родном Белогорье. На следующий день, 6 июня, состоялась общая церемония прощания.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Максима Старостина. Светлая и вечная память.

Напомним, что во время массированной ночной атаки на Киев 6 июня Россия убила трех спасателей: Павла Езгора, Даниила Скадина и Андрея Ременного.