В Киево-Печерской лавре сменилось руководство: в Минкульте объяснили такой шаг

МКСК решило уволить гендиректора Киево-Печерской лавры Максима Остапенко. Там объяснили, что это решение было принято в связи с тем, что он имел "слабую позицию" в выполнении закона о запрете деятельности московских религиозных организаций в Украине.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на министра культуры и стратегических коммуникаций Николая Точицкого.

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Почему уволили Остапенко

Точицкий заявил, что Остапенко уволили, ведь он приложил мало усилий для освобождения лавры от "русского духа".

Процесс очищения украинских святынь является тем приоритетом, который требует эффективных решений. Тем более, что деятельность московских религиозных организаций запрещена законом. Увольнение гендиректора Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" является ответом на слабую позицию в выполнении этого закона. То, что в Лавре не должно быть московского духа, должно было быть точкой наибольших усилий руководителя заповедника,

– подчеркнул Точицкий.

Однако, несмотря на поддержку со стороны министерства, достигнутые результаты за год руководства не соответствуют "адекватным вызовам национальной безопасности, с которыми сталкивается украинское общество".

Кроме того, Точицкий отметил, что "московские попы" устроили в стенах заповедника торговлю верой и потребительскими товарами.

"К сожалению, реальных изменений, которые были ожидаемы для освобождения Лавры от предприимчивого духа московской церкви, не произошло. Времени ждать, когда наконец остановится незаконная торговля, незаконная аренда, бесконтрольное пребывание московских монахов и дальнейшее разрушение памятников, у страны нет", – добавил министр.

Также в Минкульте сообщили, что обязанности гендиректора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" с 22 мая возложили на Светлану Котляревскую. Она будет выполнять эти обязанности, пока не назначат нового руководителя.

В то же время Остапенко заявил о давлении на него, из-за того, что "кому-то стало неудобно от того, что мы вслух говорили о необходимости очистки Лавры от имперских нарративов".

По его словам, причину увольнения ему не объяснили, а о самом увольнении ему сказали на "автомобильной стоянке".