Об этом глава ОВА рассказал в эфире одного из украинских каналов. Гайдай отметил, что видеть Луганщину в таком разрушенном состоянии сложно, однако нужно держать себя в руках.

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Очень больно, – Гайдай о разрушениях на Луганщине

Он отметил, что сейчас на него смотрит по крайней мере область: кто даже равняется и подпитывается энергией.

Все же очень больно, потому что за 2,5 года мы восстановили Луганскую область больше, чем за последние 10 лет. Это действительно так и есть, это можно сосчитать в количестве километров новых дорог или построенных приемных отделений, спортивных площадок,

– объяснил Гайдай.

Глава ОВА сказал, что ему это количество сделанного за 2 года придает уверенности. Гайдай заверил, что это дает понимание, что при надлежащем финансировании через 10 лет можно будет восстановить уничтоженный оккупантами регион.

Многие работы придется выполнять "с нуля". В частности, речь идет о постройке новых коммуникаций и автодорог.

Обратите внимание! Ранее Сергей Гайдай рассказывал , что ситуация в области – чрезвычайно сложная. Тысячи людей вынуждены из-за обстрелов жить без света, воды и газа.

Последние новости о ситуации в Луганской области: коротко

Из-за вражеских обстрелов полностью без водоснабжения остался Лисичанск. Проблема состоит в том, что возобновить коммуникации смогут только после завершения боевых действий.

Накануне враги обстреляли больницу в Северодонецке. Это один из двух медучреждений, который остался работать в области.

За сутки россияне совершили 29 обстрелов населенных пунктов. Погибли не менее 4 человек, еще несколько получили ранения.

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