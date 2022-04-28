Об этом глава ОВА рассказал в эфире одного из украинских каналов. Гайдай отметил, что видеть Луганщину в таком разрушенном состоянии сложно, однако нужно держать себя в руках.

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Очень больно, – Гайдай о разрушениях на Луганщине

Он отметил, что сейчас на него смотрит по крайней мере область: кто даже равняется и подпитывается энергией.

Все же очень больно, потому что за 2,5 года мы восстановили Луганскую область больше, чем за последние 10 лет. Это действительно так и есть, это можно сосчитать в количестве километров новых дорог или построенных приемных отделений, спортивных площадок,
– объяснил Гайдай.

Глава ОВА сказал, что ему это количество сделанного за 2 года придает уверенности. Гайдай заверил, что это дает понимание, что при надлежащем финансировании через 10 лет можно будет восстановить уничтоженный оккупантами регион.

Многие работы придется выполнять "с нуля". В частности, речь идет о постройке новых коммуникаций и автодорог.

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