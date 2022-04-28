Такую информацию сообщили на странице ГСЧС Украины в фейсбуке. Многочисленные обстрелы оккупантов приводят к возгоранию большого количества зданий, поэтому украинские пожарные работают круглосуточно для их ликвидации.
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По данным службы, в Новодружеске пожарно-спасательные подразделения ГСЧС не один час ликвидировали возгорание десятков гаражей, жилых домов и дворовых сооружений.
Также ночью спасатели ликвидировали возгорание гаражей в городе Северодонецк.
Ликвидация пожаров в Лисичанске / фото ГСЧС
Разрушение Луганщины безумно. Вокруг множество разрушенных построек, улиц и детских площадок.
“Луганщина уже другая! ", – рассказали в ГСЧС Украины.
Пиротехники Луганской области ежедневно привлекаются к работам по идентификации и обнаружению сработавших и неразорванных взрывоопасных предметов.
Работа пиротехников в Луганской области / фото ГСЧС
Что известно о последних обстрелах Луганской области:
- Оккупанты за сутки 27 апреля 29 раз обстреляли гражданские дома в Луганской области. Враг по 10 раз обстрелял Попасную и Лисичанск, а также 4 длительных обстрела вели по Горской общине.
- Вчера, 27 апреля, россияне нанесли удары по единственной больнице в Северодонецке, где находились около 50 пациентов. В настоящее время медучреждение продолжает функционировать.
- Россияне непрерывно обстреливали города Луганщины 26 апреля: Северодонецк, Рубежное, Попасная, Лисичанск, Нижнее, Горское, Белогоровка. В результате этого повреждена инфраструктура, а также погибли две женщины, еще пять человек получили ранения.
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